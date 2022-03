20 conseils pour utiliser FaceTime comme un pro – Partie 1

FaceTime est le service d’appel audio et vidéo d’Apple. Il propose des filtres, des autocollants, le partage d’écran et bien plus encore. Que vous soyez un nouvel utilisateur ou que vous l’utilisiez depuis un certain temps, les conseils suivants vous aideront à tirer le meilleur parti de ce service.

Alors, découvrez 10 des 20 conseils pour utiliser FaceTime comme un vrai pro aujourd’hui.

1. Passer de l’appel vocal à FaceTime

Lorsque vous êtes en communication vocale avec quelqu’un, vous pouvez passer rapidement à FaceTime sans raccrocher. Accédez à l’appel en cours et cliquez sur « FaceTime ». Le bouton FaceTime apparaîtra en gris si l’autre personne n’utilise pas d’iPhone.

Si la personne à l’autre bout du fil accepte l’invitation, l’appel vidéo commence.

2. Démarrer un FaceTime via Siri

Vous pouvez utiliser Siri pour démarrer FaceTime sans toucher votre iPhone. Pour ça:

1. Activez Siri en disant « Hey Siri » ou en appuyant longuement sur le bouton Home/Unlock de votre iPhone.

2. Dites « FaceTime [Nome do contacto] ». Par exemple, « Partenaire FaceTime ».

3. Désactiver la voix et la vidéo

Sachez qu’il est possible d’être sur FaceTime sans activer votre caméra, si vous préférez, ou sans activer le micro. Pour désactiver ces fonctionnalités, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’écran pour afficher la zone d’outils en haut.

2. Cliquez sur l’icône de la caméra pour désactiver votre vidéo.

3. Cliquez sur l’icône du microphone pour désactiver votre microphone.





Dans iOS 15, si vous parlez alors que votre microphone est éteint, il vous sera recommandé de l’activer. Vous pouvez le garder en sourdine ou l’activer. Cette fonctionnalité a été ajoutée car nous oublions souvent que notre microphone est éteint.

Remarque : Vous ne pouvez pas désactiver les autres membres sur FaceTime.

4. Ajoutez des Emojis, des Animojis, des Memojis

Pour rendre votre FaceTimes plus dynamique, vous pouvez ajouter des emojis et des autocollants animés à votre vidéo. Les autocollants resteront jusqu’à ce que vous décidiez de les retirer.

1. Cliquez sur l’écran de prévisualisation de votre vidéo en bas et cliquez sur l’icône Étoile.

2. Sélectionnez l’image que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.





Appuyez et faites glisser l’autocollant pour modifier sa position. Maintenez-le enfoncé et cliquez sur l’icône X pour le supprimer.

5. Ajoutez du texte à votre vidéo FaceTime

Imaginez-vous dans une petite réunion où diverses questions sont discutées. Pouvez-vous imaginer si vous pouviez écrire le sujet dont on parle juste devant votre visage ? Eh bien, FaceTime vous permet de placer des balises de texte n’importe où sur votre vidéo :

1. Cliquez sur l’icône étoile.

2. Cliquez sur l’icône « Aa ».

3. Choisissez le style d’étiquette de texte souhaité parmi les options disponibles et écrivez le texte sur l’étiquette.





Vous pouvez déplacer la balise où vous voulez.

6. Ajouter des filtres

FaceTime vous permet de modifier l’apparence de votre vidéo en ajoutant un filtre. Pour en choisir un, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’icône étoile.

2. Cliquez sur le bouton Filtres pour parcourir les filtres disponibles.

3. Sélectionnez le filtre que vous voulez et il sera appliqué.





7. Zoomez votre vidéo FaceTime

Si vous voulez montrer à quelqu’un quelque chose qui est loin de vous, le zoom peut vous aider.

1. Agrandissez votre écran de prévisualisation vidéo en cliquant dessus.

2. Cliquez à plusieurs reprises sur le bouton 1x pour faire défiler les modes de zoom disponibles.

8. Prenez des photos en direct

Saviez-vous que vous pouvez prendre une photo, en direct, d’un FaceTime ?

1. Cliquez sur la fenêtre vidéo et appuyez sur le bouton de capture pour prendre une photo en direct de la personne.

Vous recevrez une notification et une notification similaire sera également envoyée à l’autre personne. Vous retrouverez les photos prises dans votre application « Photos ». Il convient de noter que tous les participants doivent avoir activé les photos en direct dans leurs paramètres FaceTime, sinon personne ne pourra prendre de photo en direct.

Pour l’activer, allez dans « Paramètres » > « FaceTime » et activez « Photos en direct sur FaceTime ».





9. Utiliser le mode Profondeur

Vous voulez utiliser le mode profondeur dans votre FaceTimes ? Ceci est possible sur les appareils iOS 15. Pour cela :

1. Ouvrez le Centre de contrôle lorsque vous êtes dans FaceTime. Cliquez sur « Effets » et activez le mode Portrait. Ce mode affichera un arrière-plan flou derrière vous.





10. Changer l’apparence des appels entrants

Les appels entrants occupaient tout l’écran de l’iPhone avant iOS 14. Heureusement, cela a changé avec la mise à jour et l’introduction d’appels de style bannière. Les appels FaceTime entrants n’occupent plus tout l’écran, mais n’apparaissent qu’en haut. Si tu préfères:

1. Ouvrez « Paramètres » et allez dans « FaceTime ».

2. Allez dans « Boîte de réception ».

3. Sélectionnez « Track » pour activer ce style.

Voici les 10 conseils les plus simples pour devenir un pro de FaceTime. Restez à l’écoute pour la sortie des 10 prochaines – d’autres fonctionnalités viendront dont vous ne saviez probablement même pas qu’elles existaient.

A lire aussi…