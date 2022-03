Le piratage de Nvidia a exposé plus de 70 000 données d’employés

Il y a une semaine on s’est rendu compte que Nvidia aurait pu subir une attaque informatique. Et même si, à l’époque, la société n’avait pas confirmé, elle a ajouté qu’elle enquêterait sur la situation. Cependant, d’autres données révélées le lendemain prouvent la cyber-invasion des serveurs de la marque, aux mains du groupe de hackers LAPSU$, qui aura compromis environ 1 To d’informations.

À leur tour, les dernières informations révèlent que l’attaque a exposé plus de 70 000 données d’employés de Nvidia.

Plus de 70 000 données sur les employés de Nvidia publiées

Il y a maintenant de nouveaux détails sur la récente attaque informatique subie par le géant Nvidia. Selon les informations, le groupe de piratage LAPSU$ a ainsi aidé à divulguer les données de 71 355 employés de la société graphique GeForce RTX.

Selon le site Web populaire « Have I Been Pwned », les données exposées incluent « plus de 70 000 adresses e-mail d’employés et hachages de mots de passe NTLM, dont beaucoup ont ensuite été piratés et divulgués à la communauté des pirates« .

Cette quantité de données publiées est assez importante, car Nvidia compterait un peu plus de 20 000 travailleurs dans le monde. Ainsi, bien que l’entreprise ne partage pas de détails plus précis, il en est déduit que ces données peuvent appartenir non seulement aux salariés actifs, mais aussi aux anciens salariés et aux salariés disposant de plusieurs comptes différents afin d’accéder aux services internes et externes de la marque. .

Mais le problème ne s’arrête pas là, car le groupe LAPSU$ n’a pas encore obtenu deux certifications de signature de code, bien que les deux aient expiré. Cependant, le chercheur Bill Demirkapi a déclaré que « Windows leur permet toujours d’être utilisés pour la signature des pilotes« .

Nvidia a déjà indiqué qu’après la découverte de l’intrusion, son réseau avait été renforcé, ayant embauché des experts en cybersécurité, en plus d’alerter les autorités. Cependant, sur le 1 To compromis, seuls 180 Go de données ont été révélés, ce qui peut indiquer que nous aurons bientôt plus de détails.