Elon Musk refuse de bloquer le trafic des médias russes sur Starlink

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a montré une unité unique dans la technologie et d’autres entreprises. Starlink était l’un des plus actifs, ayant rapidement activé son service sur ce territoire et envoyé les terminaux nécessaires.

Maintenant, et dans un post sur Twitter, Elon Musk a révélé qu’il refusait de bloquer le trafic des médias russes. Il prétend être un absolutiste de la liberté d’expression et veut garder Starlink libre et non censuré.

La communauté internationale appelle depuis quelques jours à couper Internet en Russie et à bloquer certains médias. De cette façon, ils veulent limiter la publication de fausses informations et la propagande contre l’Ukraine et son gouvernement.

Starlink ne bloquera pas les médias russes

Elon Musk a maintenant pris position et a révélé que Starlink avait subi des pressions pour bloquer les sources d’information russes. Cette tentative de blocus viendra de plusieurs gouvernements, où l’Ukraine n’est pas présente, l’un des plus grands bénéficiaires de cette mesure.

Certains gouvernements (pas l’Ukraine) ont dit à Starlink de bloquer les sources d’information russes. Nous ne le ferons que sous la menace d’une arme. Désolé d’être un discours libre absolutiste. – Elon Musk (@elonmusk) 5 mars 2022

Sa position est si extrême qu’il refuse obstinément de le faire, s’excusant d’être un absolutiste de la liberté d’expression. Elon Musk a révélé qu’il ne le ferait que sous la menace d’une arme, c’est-à-dire sous une pression qu’il ne peut ni éviter ni contourner.

Elon Musk veut améliorer la qualité de service en Ukraine

En plus de cette position, l’homme fort de Starlink a en outre révélé que l’entreprise se concentrait sur l’amélioration de son service. Il y a eu une nouvelle hiérarchisation et l’entreprise se concentre désormais sur la cyberdéfense et sur la suppression des interférences de signal sur ses terminaux.

SpaceX a redonné la priorité à la cyberdéfense et a surmonté le brouillage des signaux. Provoquera de légers retards dans Starship & Starlink V2. – Elon Musk (@elonmusk) 5 mars 2022

Avec ce changement, l’utilisation du service Starlink en Ukraine sera meilleure, se protéger des attaques De Russie. En conséquence, Elon Musk a averti que cela entraînerait des retards pour les futurs vols Starship et les satellites Starlink V2.

Cela semble être une contre-position à ce que de nombreuses entreprises prennent pour limiter la diffusion d’informations provenant des médias russes. Ceux-ci se sont concentrés sur la diffusion de fausses informations sur l’invasion de l’Ukraine et de son gouvernement.