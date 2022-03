iPhone SE 3 : les rumeurs révèlent tout à quelques jours de la découverte du smartphone d’Apple

Nous sommes à quelques jours du prochain événement Apple, où l’iPhone SE 3 et d’autres équipements devraient être présentés. Ce sera à nouveau le moment où beaucoup de choses seront révélées, mettant fin à plusieurs mois de spéculations et de rumeurs.

Maintenant que nous sommes proches de ce moment, de nouvelles données émergent du célèbre et réputé Ming-Chi Kuo. Nous savons maintenant quelles sont les couleurs, le stockage et plus encore sur le prochain smartphone d’Apple.

Les rumeurs montrent le nouvel iPhone SE 3

C’était au retour à votre compte twitter que le célèbre analyste Ming-Chi Kuo en a révélé plus sur l’iPhone SE 3. Il a directement suivi les développements réalisés par Apple et a révélé une grande partie de ce qui sera présenté.

Le message qu’il a partagé sur son compte Twitter a révélé de nombreuses spécifications, ainsi que d’autres informations importantes. Nous avons des données sur les couleurs à présenter, le stockage à mettre à disposition et même le SoC Apple à utiliser.

Spécifications du nouveau smartphone d’Apple

Ainsi, nous aurons le célèbre SoC A15 présent dans l’iPhone SE 3, qu’Apple a introduit avec l’iPhone 13 en septembre de l’année dernière. De plus, on sait que ce smartphone prendra également en charge la 5G (mmW & Sub-6 GHz), quelque chose qui était déjà avancé.

Quelques prédictions pour le prochain nouvel iPhone SE :

1. Production en série en mars 22.

2. Livraisons estimées de 25 à 30 millions d’unités en 2022.

3. Stockage : 64/128/256 Go.

4. Prise en charge A15 et 5G (mmW et sous-6 GHz).

5.Casing : blanc, noir et rouge.

6. Conception de facteur de forme similaire au SE actuel. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 4 mars 2022

D’autres informations révélées montrent que le stockage de l’iPhone SE 3 sera maintenu, mais il apportera une nouveauté. En plus des 64 et 128 Go déjà abordables, Apple devrait désormais proposer une option 256 Go.

Le design, les couleurs et bien plus encore étaient connus

Enfin, et en plus des dates de production, qui sont évidentes, on retrouve également des informations associées à la forme de cet iPhone SE 3. Ming-Chi Kuo révèle qu’il devrait conserver son design, probablement avec de légères modifications. Dans le domaine des couleurs, nous avons le blanc, le noir et le rouge, comme actuellement.

Bien sûr, toutes ces informations devront être confirmées, mais tout porte à croire à leur véracité. Même ainsi, ce sera déjà dans la 3e fois suivante, qu’Apple aura son événement et tout sera connu, à la fois de l’iPhone SE 3, comme des autres équipements.