Rappels Apple contre le chaos dans ma vie

Il s’est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps. J’ai beaucoup voyagé à l’étranger, j’écris actuellement mon premier livre, j’apprends une nouvelle langue, j’aimerais changer de lieu de résidence à long terme, aborder davantage le sujet de la vidéo et bien sûr ne pas négliger mon travail ici sur le blog tendance d’Netcost-security.fr un peu. J’ai éclairci ce chaos avec Apple Memories depuis un certain temps en y enregistrant simplement de bonnes idées, en organisant mes pensées et en créant des listes de contrôle. Ici, je vais vous dire mes conseils:

Donnez-moi quelques minutes pour tout expliquer !

Capturez des idées d’articles, de livres, de projets

Je n’utilise que marginalement les rappels Apple pour le planning éditorial du blog tendance d’Netcost-security.fr. Parce que nous avons des applications plus adaptées pour cela : MeisterTask, un outil Kanban pour les idées d’articles et les ordres de travail. Plus Google Maps pour les dates à venir.

Sur Apple Reminders, j’ai créé une liste de projets qui ne se compose pas de tâches de routine. Ici, j’enregistre principalement des réflexions dont je discuterai plus tard avec l’équipe : Devrions-nous changer notre newsletter, repenser notre page d’accueil, terminer nos articles différemment que nous le faisons ? Une application de tâches est idéale pour de telles idées, surtout si vous avez la même application sur votre smartphone (vous avez souvent les meilleures idées lorsque vous êtes en déplacement) et sur votre calculatrice (plus facile à taper). Je note également des idées de livres dans Apple Memories.

des idées de livres ? Oui. Je ne me souviens même pas quand ça a commencé et pourquoi il y avait soudainement de plus en plus d’idées. Mais en attendant je suis si loin, enfin l’un d’eux vraiment écrire. Une fois le début posé, les idées ne cessent de bouillonner.

Pour ma première idée de livre (un guide de voyage sur Singapour est prévu), j’ai alors créé une nouvelle liste de chapitres, qui du coup est aussi devenue de plus en plus. J’adore ça. Des idées qui décollent vraiment une fois que vous les écrivez.

La tenue d’un journal vous rend plus équilibré, l’écriture de listes aussi. Vous n’avez plus à vous souvenir de tout et vous avez la tête libre pour d’autres choses. Parfois, le simple fait d’écrire une idée garantit que vous l’activez dans votre esprit.

Une liste de choses à faire pour voyager

J’ai passé la majeure partie de l’hiver 2021/22 à Singapour. De plus, un épisode Trendcast sur la numérisation en Allemagne et à Singapour a été créé avec son collègue Charles. J’ai organisé le blog tendance à partir de là et j’ai travaillé avec Apple sur mon idée de livre (voir ci-dessus). Mais bien sûr, je voulais aussi faire un peu de tourisme.

Lorsque la fin du voyage s’est soudainement rapprochée à pas de géant, j’ai rapidement constitué une bucket list, c’est-à-dire une liste de choses que je voulais absolument voir ou faire. Apple Reminders m’a au moins aidé à ne rien oublier d’important. Peut-être aussi intéressant pour votre prochain voyage.

Listes de tâches sans stress – comment cela peut-il fonctionner ? En créant très peu d’entre eux, uniquement pour les activités que vous aimez – et en vous disant que vous ne vous souciez pas de ne pas accomplir des tâches individuelles.

des souvenirs au sens propre

J’aime jouer au tennis de table en privé, également dans un club, mais ces dernières années, j’ai eu des problèmes de santé avec des tensions dans le cou. Quand un ami a filmé notre séance d’entraînement l’autre jour, me l’a envoyé et que je l’ai vu, les écailles sont tombées de mes yeux : pas étonnant les problèmes de cou quand je bouge comme un arbre en jouant. J’ai fini par créer deux listes:

Un plan d’entraînement personnel avec des exercices pour renforcer les groupes musculaires individuels et améliorer les séquences de mouvements

Une liste de rappels sur la façon de se débarrasser des problèmes de cou à court terme :

Peut-être que vous êtes aussi ignorants que moi : tant que j’ai des problèmes avec quelque chose, je trouverai plein d’idées pour le résoudre. Et une fois que je les ai résolus, j’oublie qu’il y a eu un problème. Si le problème se reproduit, le cycle recommence car je n’ai pas noté les informations utiles. Il me manquait simplement un médium adapté qui me donnerait des conseils concrets dans le vrai sens du terme rappelé.

Apple Memories est parfait pour cela. Vous pouvez utiliser l’application pour les listes de tâches, mais aussi comme liste de rappels ou de listes de contrôle. C’est à vous de décider si vous souhaitez ou non cocher les points.

listes de contrôle

Parfois, notre travail doit être fait rapidement. Ou soudain, quelque chose d’important comme un rapport de test apparaît, ce que vous n’avez pas fait depuis longtemps. Les listes de contrôle nous aident à éviter les erreurs. Les listes de contrôle sont des horaires qui vous rappellent chaque étape. Ainsi, vous êtes sûr de ne rien oublier.

Liste de contrôle classique. Une application de tâches comme Apple Reminders vous permet de choisir si vous souhaitez que votre liste soit une liste de tâches ou une liste de contrôle.

Quand j’étais brièvement dans le chaos l’autre jour et que je ne savais pas quoi faire en premier, faire une liste m’a aidé. À savoir, une liste d’activités par ordre décroissant d’importance qui relèvent de mon domaine de responsabilité – et rien d’autre. En fin de compte, j’ai été surpris de voir à quel point ils étaient peu nombreux et combien de temps ils mangeaient encore régulièrement. Mais les écrire a aidé – non seulement pour le sentiment motivant « ce n’est pas si mal » – mais aussi pour prioriser strictement mon travail les jours suivants et ainsi dissiper le chaos.

Des listes de contrôle étaient déjà utilisées lors du premier alunissage. Il n’y a rien de mieux pour assurer la qualité, soulager l’esprit – et former. Au bout d’un certain temps, les personnes qui l’utilisent n’ont généralement besoin que de listes de contrôle pour vérifier. Ils ont longtemps stocké les processus dans leur tête.

Bonnes intentions et affirmations

La plupart des gens abandonnent des résolutions telles que « faire plus de sport » parce qu’ils n’ont tout simplement plus envie d’en faire. Mais beaucoup d’autres le font aussi parce qu’ils ne les ont pas écrits correctement. Ne nommez pas votre liste « bonnes résolutions » (dissuasive), mais « 2022 » (plus motivante) et au lieu de « faire plus de sport », écrivez des entrées plus précises comme « développé couché 20 kilos d’ici la fin de l’année », « courir 15 minutes une fois par semaine » et « marcher 1 000 pas par jour », la motivation augmente. Pour trois raisons :

Les objectifs deviennent plus concrets

Les objectifs ne sont pas élevés

En les saisissant dans Apple Reminders, vous en serez rappelé régulièrement

J’essaie de ne pas créer plus de 10 listes en même temps. Sinon, la vue d’ensemble serait perdue. Cependant, je mets régulièrement à jour les listes que j’ai et continue de regarder les anciennes entrées.

En plus des formulations concrètes, un simple coup d’œil fréquent à vos listes vous aidera à vous souvenir de quelque chose. « Acheter des légumes » j’ai là-bas. Ce n’est pas particulièrement bien formulé, mais c’est mieux que « manger sainement » et cela fait déjà en sorte que quelque chose « sonne » dans ma tête à chaque achat lorsque je me promène dans le rayon des légumes.

affirmations

Pour une fois, quand je dis des affirmations, je ne parle pas d’entrées comme « Tu es superbe », que tu lis à haute voix encore et encore jusqu’à ce que tu finisses par les croire. Si vous pouvez le faire, vous devriez également aider. Mais j’avais pensé à autre chose : changer mes croyances pour réaliser mes propres bonnes intentions.

À titre d’exemple : pour 2022, je me suis fixé pour objectif de continuer à demander mon chemin aux habitants lorsque je suis à l’étranger. D’une manière ou d’une autre, il est devenu courant qu' »un » « ne fasse plus » cela, car maintenant tout le monde a Google Maps. Mais cette année, je m’étais aussi donné pour objectif d’apprendre à mieux écouter et à parler davantage aux inconnus.

Parce que je trouve juste idiot qu’on arrête de se parler. Donc, mon entrée dans Apple Memories est vraiment un coup de pouce pour moi et devrait également enlever ma «timidité» à propos de tout cela. Je l’ai fait plusieurs fois maintenant et les expériences ont été très positives.

Rappels Apple : quoi d’autre est possible

Apple Reminders peut faire beaucoup, beaucoup plus. C’est ainsi que vous pouvez créer des rappels de rendez-vous – si vous souhaitez qu’on vous rappelle d’aérer votre chambre à 21h00 aujourd’hui (ou la semaine prochaine jeudi à 16h39). Vous pouvez baliser les entrées de différentes listes avec un # si vous aimez travailler avec des balises ou des hashtags. Vous pouvez ajouter des images de votre bibliothèque aux entrées, créer des listes intelligentes ou attribuer une entrée à une personne. Le système vous enverra alors un rappel la prochaine fois que vous discuterez avec cette personne.

rappel par lieu

Je trouve également un rappel par lieu passionnant : vous pouvez créer une entrée dans l’application qui vous rappelle, par exemple, d’acheter une bouteille d’eau de Cologne la prochaine fois que vous serez près de la cathédrale de Cologne.

Pourquoi Apple Memories ?

J’admets que je suis un peu en dehors du secteur des applications de tâches. Wunderlist était mon choix préféré; Après sa fin officielle, je n’ai en fait gardé aucune liste de choses à faire pendant des années. Au fait, je ne fais toujours pas ça sur ma liste de choses à faire pour les vacances. Les listes de tâches classiques m’ont toujours stressé – listes de contrôle et les souvenirs m’aident beaucoup plus.

En fin de compte, j’utilise Apple Reminders simplement parce que, en tant qu’utilisateur d’iPhone et de MacBook, j’ai la même application sur mon ordinateur portable que sur mon smartphone. Le système les synchronise via iCloud et j’ai toujours toutes les entrées sur les deux appareils. Autant que je sache, toutes les applications ne peuvent pas le faire, ou toutes ne sont pas entièrement gratuites.

Les conseils que j’ai mentionnés ici pour moins de chaos dans la vie peuvent bien sûr également être mis en œuvre avec d’autres applications de tâches. Prenez ce que vous préférez : Todoist, Zenkit, Remember the Milk, Microsoft To Do, AnyDo… ou les rappels Apple. L’essentiel est que vous fassiez quelque chose contre le chaos dans votre vie.