Russie : l’une des plus grandes dorsales Internet déconnecte les appels

La Russie est toujours en guerre avec l’Ukraine et le monde et maintenant avec des problèmes « internet ». Le pays de Poutine a subi plusieurs sanctions, mais cela n’a pas suffi pour un cessez-le-feu. De nombreuses entreprises quittent également la Russie et des services ferment.

Récemment, Cogent, l’une des plus grandes dorsales Internet, a déconnecté les appels vers la Russie.

Avec les routes désactivées, Internet devrait être plus lent

Cogent Communications, un FAI de dorsale Internet qui transfère les données sur les appels intercontinentaux, a coupé le service aux clients russes pour l’invasion de l’Ukraine.

La société basée aux États-Unis est l’un des plus grands FAI de dorsale Internet au monde et compte des clients dans 50 pays, dont plusieurs grandes entreprises russes.

En tant que mesure contre la Russie, elle est bien considérée par beaucoup, mais il y a aussi ceux qui la critiquent pour le fait qu’elle isole les clients russes et, de cette manière, les informations ne sont pas obtenues par des moyens numériques.

Le PDG de Cogent, Dave Schaeffer, a déclaré à The Post que la décision de Cogent n’était pas destinée à « bler qui que ce soit » et que la société ne voulait pas empêcher les civils russes d’accéder à Internet. L’objectif de Cogent est d’empêcher le gouvernement russe d’utiliser les services de l’entreprise pour des cyberattaques et de la publicité sur Internet, rapporte The Post.

Le gouvernement russe a rendu difficile l’accès des Russes aux sources d’information et aux plateformes sociales. Vendredi, il a adopté une nouvelle loi interdisant les « fake news » et a complètement bloqué l’accès à Facebook. Le pays a également restreint l’accès à Twitter et menacé de bloquer Wikipédia pour les « faux messages » sur la guerre en Ukraine.

Rappelons que le président russe Vladimir Poutine a justifié cette « opération militaire spéciale » en Ukraine par la nécessité de démilitariser le pays voisin, déclarant que c’était le seul moyen pour la Russie de se défendre et garantissant que l’offensive durerait aussi longtemps que nécessaire. . Cela a été une guerre hybride, sur terre et sur Internet (avec les nombreuses cyberattaques).