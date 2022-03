Rocks-e : L’Opel qui coûte moins de 50 euros par mois

L’Opel Rocks-e SUM (Sustainable Urban Mobility) est le premier quadricycle tout électrique du constructeur allemand. C’est un pari de côtoyer des véhicules d’un plus à bas prixoù l’on retrouve par exemple la Citroën AMI.

Ce véhicule, disponible à la commande en Allemagne, est au prix de seulement 7 990 €.

Rocks-e : Tramway praticable à partir de 15 ans

Au départ, le petit tram n’était disponible à l’achat qu’à partir de 7 990 euros. Désormais, la société de Rüsselsheim lance une offre de financement très agressive en Allemagne.

L’objectif est principalement d’attirer les jeunes, car la voiture électrique urbaine peut être conduite en Allemagne dès l’âge de 15 ans.

Opel a annoncé que le Rocks-e pouvait désormais être financé pour moins de 50 euros par mois. La redevance mensuelle est au niveau du forfait mensuel pour les transports publics locaux.

Prochainement, la voiture électrique urbaine de 2,41 mètres pourra être financée chez Opel à partir de 49,06 euros par mois, plus un acompte de 2 950 euros.

En revanche, le Rocks-e offre une autonomie de 75 km selon la norme WLTP, qui peut être parcourue à une vitesse allant jusqu’à 45 km/h.

Le moteur électrique a une puissance de 1,5 kW et un couple nominal de 1,5 kW. Le moteur électrique a une puissance nominale continue de 6 kW/8 ch et une puissance maximale de 9 kW/12 ch, par exemple pour l’accélération.

La batterie de 5,5 kWh peut être rechargée en environ quatre heures à partir d’une prise domestique.

L’un des points attractifs de cette petite électrique est son toit vitré panoramique, préréglé dans toutes les Rock-e.

Pour un peu moins de 11 euros de plus par mois, les deux variantes Klub et TeKno apportent une couleur supplémentaire : la finition des spoilers de pare-chocs avant et arrière est gris cosmique sur le Rocks-e Klub et jaune électrique sur le Rocks-e TeKno.

Ce motif de couleur est répété à l’intérieur, avec des filets de rangement de couleur assortie et des crochets pour sacs sur les portes.

Ensuite, il y a différentes notes sur le TeKno jaune électrique au centre et sur les consoles d’instruments.

Le financement annoncé par Opel est modulable : selon le profil de conduite, les clients Rocks-e peuvent choisir entre 5 000, 10 000 ou 15 000 kilomètres par an. Des durées contractuelles de 24, 36 ou 48 mois sont également possibles.

Cette offre atteindra-t-elle également le Portugal ?