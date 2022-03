Hotel Transylvania: Scary Tale Adventures obtient une date de sortie officielle

Hotel Transylvania est l’un des univers d’animation les plus connus et les plus populaires de ces dernières années et verra bientôt apparaître un nouveau jeu, Hotel Transylvania : Scary Tale Adventures.

Le titre, en cours de développement par les Espagnols Drakhar Studio SL, a déjà une date de sortie officielle. Viens voir…

Outright Games (responsable de la distribution de jeux tels que PJ Masks, Fast & Furious Spy Racers ou Spirit Lucky’s Big Adventure), est un éditeur étroitement lié au thème du divertissement interactif pour enfants, comme le montrent clairement les titres qu’il distribue.

Ainsi, ce n’est pas avec une grande surprise qu’Outright Games prépare le lancement de Hotel Transylvania : Scary Tale Adventures, un jeu basé sur le monde bien connu de Hotel Transylvania.

Hôtel Transylvanie : aventures effrayantes

Suite à la sortie en janvier 2022 du film Hotel Transylvania: Transformnia via Amazon Prime Video, cette nouvelle aventure donne aux familles l’opportunité d’explorer des mondes uniques – en tant que personnages préférés des fans des films – basés sur des contes de fées classiques, y compris Little Red Riding Hood, Les habits neufs de l’empereur et Ali Baba et les quarante voleurs.

Les joueurs pourront découvrir tous ces mondes effrayants comme les emblématiques Drac et Mavis et rencontrer d’autres personnages très appréciés de cet univers tout au long de l’aventure, dont Johnny, Murray et Wayne.

Le joueur peut devenir Little Red Riding Mavis mais, en se méfiant du Big Bad Wolf Wayne, peut collecter de précieux bibelots pour le roi des voleurs, entrer dans la grotte des trésors et résoudre des énigmes pour déverrouiller les temples en ruine et trouver les nouveaux vêtements de l’empereur Blobby ! Il y a beaucoup à faire…

Hotel Transylvania : Scary Tale Adventures a déjà une date de sortie officielle, il sortira donc le 11 mars sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC.