Msi Dévoile Un Pc Gamer Sans Carte Graphique Dédiée

TL; DR : Vendredi, MSI a annoncé le MSI MAG Trident S 5M, le dernier membre de sa gamme Trident d’ordinateurs de bureau de jeu compacts. Contrairement aux autres PC de cette gamme, il n’a pas d’option pour un GPU dédié, étant alimenté uniquement par des graphiques AMD intégrés. MSI souligne qu’il s’agit principalement des « marchés du cloud gaming et du jeu mobile ».

Avec la pénurie continue de silicium qui augmente considérablement les prix des cartes graphiques grand public, certains joueurs se sont tournés vers les services cloud pour leur solution de jeu. MSI est allé encore plus loin en introduisant une machine de jeu cloud dédiée à sa gamme de PC de jeu Trident.

Cette tour mince de 2,6 litres est configurable avec jusqu’à un APU AMD Ryzen 5700G à 8 cœurs avec carte graphique Radeon intégrée, deux emplacements SSD M.2 et jusqu’à 64 Go de mémoire système DDR4 3200 MHz SO-DIMM. Bien que cette configuration permette des jeux modernes légers, MSI met plutôt l’accent sur les capacités cloud et mobiles du système.

Dans son communiqué de presse annonçant le MAG Trident S 5M, MSI a affirmé que cela « réinvente l’expérience de jeu ». Prêt à l’emploi, il est livré avec un essai gratuit de 30 jours pour Xbox Game Pass Ultimate. Cette configuration devrait être compatible avec la plupart des services de jeux en nuage, tels que GeForce Now et Shadow, tant que vous disposez d’Internet pour l’exécuter. L’ordinateur est également livré avec un émulateur Android avec prise en charge du contrôleur.

Les documents de presse suggèrent également que le PC est censé remplacer la console au lieu d’un ordinateur de bureau traditionnel, la machine se concentrant « davantage sur l’aide aux joueurs pour profiter des jeux dans le salon ». Tous les services cloud et les jeux Android sont intégrés via le logiciel Game Stadium de MSI, qui offre une expérience globale similaire à l’écran d’accueil PlayStation.

Alors que le cloud gaming a connu une adoption accrue ces dernières années en raison de la pénurie de GPU, une grande partie de la communauté des joueurs reste sceptique. Pour exécuter la plupart des titres en pleine résolution à une fréquence d’images décente, vous auriez besoin d’une connexion Internet rapide et à large bande passante via une connexion filaire – et même dans ce cas, cela ne garantit pas une expérience de jeu fluide.

Plus tôt cette année, nous avons signalé que Google avait recentré son service de jeu en nuage Stadia vers des accords de licence d’entreprise au milieu de rapports faisant état de faibles taux d’adoption par les consommateurs.