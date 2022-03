Elon Musk dit que le monde doit produire plus de pétrole et de gaz

Le PDG de Tesla, l’un des plus grands constructeurs de voitures électriques, estime que le monde doit produire plus de pétrole et de gaz. Cette opinion intervient dans le sillage de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui paralyse leur approvisionnement.

Elon Musk a choisi sa plateforme préférée pour faire les allégations.

Comme Tesla est un constructeur de voitures électriques, il a toujours été un concurrent des voitures à combustion interne, c’est-à-dire alimentées par des carburants fossiles. Cependant, le PDG Elon Musk pense que le monde doit produire plus de pétrole et de gaz.

Bien qu’elle semble contradictoire, cette affirmation intervient dans le sillage de la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui, directement et indirectement, implique le monde entier. Les répercussions de l’invasion se font sentir, par exemple, en termes d’approvisionnement en pétrole et en gaz du pays envahisseur.

Au vu de ces temps extraordinaires, il est nécessaire de recourir à des mesures extraordinaires. Dans le mots d’Elon Musk, il est crucial que la production de pétrole et de gaz augmente, afin que les impacts de la guerre dans cette direction ne soient pas aussi graves que prévu.

Évidemment, cela affecterait négativement Tesla, mais les solutions énergétiques durables ne peuvent tout simplement pas réagir instantanément pour compenser les exportations russes de pétrole et de gaz.

Comme nous le savons, le monde dépend fortement du pétrole et du gaz russes. Comme le rappelle The Verge, bien que cette dépendance n’ait pas empêché les pays de prendre position contre la Russie, après l’invasion de l’Ukraine, la vérité est que des craintes surgissent concernant l’augmentation des prix de l’énergie et du carburant.

Concernant l’affirmation d’Elon Musk : comme d’habitude, difficile de savoir s’il aura un projet dans sa manche. Après tout, bien qu’il soit PDG d’un grand constructeur de voitures électriques, il n’exclut pas l’importance des énergies fossiles en cette période (soi-disant) de transition.

Je ne suis pas favorable à la diabolisation de l’industrie pétrolière et gazière. Nous allons devoir brûler des combustibles fossiles pendant longtemps. La question est de savoir à quelle vitesse nous nous dirigeons vers un avenir énergétique durable.

Elon Musk a déclaré à Joe Rogan sur un podcast l’année dernière.

