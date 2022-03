Avez-vous déjà entendu parler de la guerre hybride ? L’Ukraine dit qu’elle s’écrase pour la première fois

La Russie a déclenché une guerre qui a duré plus d’une semaine contre l’Ukraine. Contrairement à ce que nous savons du passé, cela ne se passe pas seulement sur le terrain, l’Ukraine, comme elle le surnomme, mène la première « guerre hybride ».

L’autorité ukrainienne de cybersécurité garantit qu’elle fait tout pour stopper les attaques russes et qu’elle n’a pas peur des cyberattaques.

L’autorité ukrainienne de cybersécurité dit mener une guerre numérique, en plus de celle à laquelle le pays est confronté sur le terrain. Comme il le rapporte, l’Ukraine a été victime de cyberattaques constantes ciblant le gouvernement et les infrastructures, les employés individuels étant également une cible.

En plus d’assurer que le cyber-conflit avec la Russie est sans précédent, le responsable ukrainien affirme avoir été en mesure d’arrêter la plupart des tentatives de cyber-attaques. Plus que cela, il le décrit comme faisant partie d’une «guerre hybride».

Cela se produit pour la première fois dans l’histoire et je pense que la cyberguerre ne peut prendre fin qu’avec la fin de la guerre conventionnelle, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rapprocher ce moment.

A déclaré Viktor Zhora, vice-président du Service d’État des communications spéciales.

Selon BBC News, Zhora a déclaré que ses équipes de cybersécurité ont travaillé avec succès pour défendre les services ukrainiens en ligne, et qu’elles n’ont pas peur d’éventuelles attaques russes sur leurs réseaux électriques ou leurs installations nucléaires. .

Guerre hybride : la Russie tente d’attaquer sur tous les fronts

En 2015 et 2016, des hackers ont provoqué des coupures de courant dans les villes ukrainiennes. À l’époque, on pensait que ceux-ci pourraient être sous les ordres du Kremlin. Plus tard, les services secrets occidentaux ont accusé la Russie d’autres attaques contre l’Ukraine telles que NotPetya en 2017.

Comme le mentionne BBC News, quelques semaines avant l’invasion russe du 24 février, l’Ukraine a subi trois vagues distinctes de cyberattaques de bas niveau. Selon le Royaume-Uni et les États-Unis, ces attaques ont été menées par des pirates militaires russes.

En fait, il n’y a eu aucun rapport de cyberattaques majeures en provenance de Russie. Selon Zhora, ils se sont produits, mais les défenses ukrainiennes ont pu les bloquer.

À son tour, l’Ukraine a également été le protagoniste de cyberattaques contre la Russie. Au moment de l’invasion, l’autorité de cybersécurité a créé une « armée informatique d’Ukraine », qui tente de perturber les réseaux de transport et d’énergie de la Russie.

Nous appelons cela la cyber-résistance et nous faisons tout notre possible pour protéger notre terre et notre cyberespace. Nous essayons de protéger nos réseaux et de mettre l’attaquant mal à l’aise avec ses actions dans le cyberespace et sur le territoire ukrainien. Ces cyberguerriers ne ciblent pas des cibles civiles, ils ciblent des cibles militaires et gouvernementales.

Zhora garanti.

