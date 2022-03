Des fonctionnalités qui disparaîtront dans les futurs smartphones

Des batteries amovibles aux prises casque, les entreprises ont à plusieurs reprises supprimé les fonctionnalités de leurs smartphones. Ceci est fait soit pour les remplacer par de meilleures alternatives, soit simplement pour une stratégie commerciale. La prochaine génération de smartphones aura-t-elle encore des boutons physiques ? Et les entrées payantes ?

Découvrez aujourd’hui 4 fonctionnalités qui disparaîtront probablement dans les futurs smartphones.

En plus des fonctionnalités qui ont disparu jusqu’à présent, il y en a d’autres que nous pourrions également perdre bientôt. Découvrez certains d’entre eux, quand ils sont susceptibles de disparaître et comment vos remplacements seront payants.

1. « Disparition » de la caméra frontale

De la même manière que le bouton d’accueil pour les clics sur l’écran a été remplacé, dans de nombreux cas, la caméra frontale sera remplacée par une alternative de sous-affichage. La bonne nouvelle est que nous avons déjà vu cette technologie dans le Galaxy Z Fold 3.

Cet appareil photo 4MP est une nouveauté de Samsung, car il est doté de la technologie UDC – caméra sous écran – présentant ainsi l’image dans la zone de l’appareil photo.

Comme mentionné dans l’article.

La mauvaise nouvelle est qu’elle n’est toujours pas assez bonne.

Après tout, si la caméra est sous l’écran, elle ne pourra pas capter autant de lumière et rend donc difficile la qualité de l’image. Si vous prenez beaucoup de selfies, vous ne devriez pas envisager les caméras frontales avec moins de lumière – pour l’instant, du moins -. La technologie prendra probablement au moins deux ou trois générations supplémentaires pour devenir quelque chose de comparable aux caméras frontales normales.

2. Boutons physiques sur les smartphones

Il y a une bonne raison pour laquelle les boutons physiques n’ont pas encore disparu : la fiabilité. Leur travail est simple mais important, et les remplacer par des clics sur l’écran est risqué.

Par exemple, dans un cas bien précis, imaginez-vous écouter de la musique tranquillement avec vos écouteurs. Si ces boutons à l’écran fonctionnent mal ou sont accidentellement enfoncés dans votre poche, ils peuvent créer des augmentations soudaines du volume, ce qui n’est pas agréable.

Si la même chose se produit avec le bouton Marche/Arrêt de votre écran, votre appareil peut soudainement s’allumer et s’éteindre et vous empêcher de travailler, de jouer, de consommer des médias ou de toute autre activité que vous effectuez sur votre smartphone.

Cependant, ce problème n’est pas si difficile à résoudre. Le logiciel peut être programmé pour ignorer les clics accidentels et utiliser également des panneaux sensibles à la pression. Nous avons déjà vu de nombreux prototypes avec ce design, il y a donc de fortes chances que la technologie devienne suffisamment bonne pour les smartphones grand public d’ici quatre ans.

3. Port de charge du câble

La recharge par câble est également en voie de disparition, et Apple est soupçonné d’être le premier à la retirer pour promouvoir ses chargeurs MagSafe. La technologie de charge sans fil s’améliorant à chaque génération, il est de plus en plus facile de la recommander.

Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas aussi bon que les chargeurs filaires en raison de son manque d’efficacité et de son prix abordable. Si ces deux problèmes fondamentaux ne sont pas résolus, la recharge par câble continuera de prévaloir.

De plus, nous avons vu certaines entreprises démontrer une véritable recharge sans fil. Bien que son concept change la donne, cette technologie est encore pire que la recharge sans fil normale en termes d’efficacité. Cependant, trois ans semblent être un délai raisonnable pour que ces alternatives progressent.

4. Coque en TPU et autres extras – essentiels pour les smartphones ?

Après les chargeurs et les écouteurs, il semble que la coque en TPU gratuite qui est commune à tant de smartphones Android disparaisse également de la boîte. Supprimer un bien de plus aggrave en fait l’expérience globale. déballage.

Le jour est sur le point de venir où la boîte est ouverte et il n’y a rien dedans, à l’exception du smartphone lui-même. Pas de chargeur, pas d’écouteurs, pas de coque en TPU, pas de câble, rien. Juste un simple mode d’emploi que personne ne lit de toute façon. L’achat d’un nouveau smartphone sera une expérience nettement moins excitante en raison de ces réductions.

Améliorations ou « Améliorations » ?

L’innovation des smartphones se produit souvent de manière inattendue. Alors que certains sacrifices sont nécessaires pour améliorer votre expérience globale, d’autres ne sont que de simples stratégies que les entreprises conçoivent pour augmenter leurs revenus.

Restez à l’écoute et ne vous laissez pas berner par les mouvements des grandes entreprises.

A lire aussi…