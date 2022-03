PayPal suspend ses services en Russie en raison de la guerre avec l’Ukraine

La liste des marques et entités qui ont tourné le dos à la Russie en raison de son invasion du pays ukrainien est longue. L’objectif est de punir sévèrement les attitudes de Vladimir Poutine, dans une guerre qui pour la majorité n’a aucun sens et ne fait qu’entraîner des milliers de soldats et de civils vers la mort.

La liste est maintenant rejointe par PayPal, qui a annoncé la fermeture de ses services dans le pays russe en raison du conflit.

PayPal ferme ses services en Russie

La société de paiement américaine PayPal Holding Inc. a annoncé samedi matin (5) avoir suspendu ses services en Russie en raison de la guerre contre l’Ukraine. Selon la marque, cette décision est liée aux « circonstances actuelles », rejoignant ainsi plusieurs autres entreprises du secteur financier et technologique qui ont déjà fermé plusieurs services et vente de produits dans le pays de Vladimir Poutine après l’invasion du territoire ukrainien.

Dans un communiqué, l’actuel président et PDG de PayPal, Dan Schulman, a déclaré que «dans les circonstances actuelles, nous suspendons les services PayPal en Russie« . En outre, l’exécutif a ajouté que la société « se tient aux côtés de la communauté internationale pour condamner la violente agression militaire de la Russie en Ukraine« .

Le vice-président ukrainien Mykhailo Fedorov a partagé sur son compte Twitter officiel la déclaration envoyée par le service de paiement dans laquelle cette décision est informée et expliquée.

Selon Reuters, un porte-parole de PayPal soutiendra ces suspensions »sur une période donnée, s’assurer que les soldes des comptes sont dispersés conformément aux lois et règlements applicables« .

Déjà mercredi dernier (2), le service avait annoncé qu’il avait cessé d’accepter de nouveaux utilisateurs dans le pays russe. En outre, vendredi (3), la société a également signalé que « Depuis le début de l’invasion, PayPal a aidé à collecter plus de 150 millions de dollars pour des organisations caritatives soutenant les efforts de réponse en Ukraine, l’un des efforts les plus importants que nous ayons vus en si peu de temps.« .