Rockstar partage des détails sur les versions GTA V, GTA Online PS5 et Xbox Series

Très attendu : Rockstar a annoncé que les versions PlayStation 5 et Xbox Series de GTAV et GTA Online seront lancées dans moins de deux semaines. Il a partagé des détails sur les nouvelles fonctionnalités techniques et sur la manière dont les joueurs peuvent transférer leur progression depuis PS4 et Xbox One.

Les mises à niveau PlayStation 5 et Xbox Series pour GTA V et GTA Online seront disponibles numériquement le 15 mars et au détail physique en avril. Les précommandes et les préchargements commencent le 8 mars. Sur PS5 et Xbox Series, GTA Online sera disponible seul, et il sera libre de rester sur PS5 jusqu’en juin.

Les joueurs peuvent maintenant commencer à transférer la progression du mode histoire de GTA V en sélectionnant « Télécharger la sauvegarde du jeu » dans l’onglet Jeu du menu de pause, ce qui téléchargera le fichier de sauvegarde sur le Rockstar Games Social Club. Ils doivent ensuite télécharger le fichier vers l’une des nouvelles versions du jeu dans les 90 jours. Une seule sauvegarde peut être téléchargée par plateforme à la fois.

La progression de GTA Online migrera automatiquement pour les joueurs disposant de comptes Social Club lorsqu’ils chargeront le jeu sur PS5 ou une console Xbox Series. Cette migration comprend les personnages, la monnaie du jeu, la progression, les statistiques, les véhicules, les propriétés, les armes, les vêtements et les emplois créés par les joueurs. La monnaie achetée via des microtransactions ne peut pas passer de la PS4 à la Xbox Series ou de la Xbox One à la PS5, mais cela est autorisé pour la monnaie gagnée grâce au jeu.

Les nouvelles versions de GTA V introduiront la 4K, un gameplay à 60 images par seconde, le ray tracing, le HDR, des temps de chargement plus rapides et l’audio 3D. Des améliorations seront également apportées à la densité et à la variété des piétons et du trafic, à la densité de la végétation, à l’éclairage, aux ombres, aux reflets de l’eau, à l’anticrénelage, au flou de mouvement, aux textures, etc. La version PS5 comportera un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs via le contrôleur DualSense.

Rockstar a confirmé trois modes graphiques pour GTA V sur les consoles de la génération actuelle. Le mode fidélité fonctionnera à 30 images par seconde en 4K natif (sur Xbox Series S, il passera à 4K) avec le ray tracing. Le mode Performance passera à 4K et sacrifiera le ray tracing pour atteindre 60 images par seconde. Le mode Performance RT permettra le ray tracing avec 4K mis à l’échelle tout en ciblant 60 images par seconde, mais il ne tiendra probablement pas fermement à cette fréquence d’images.

GTA Online recevra de nouveaux véhicules et de nouvelles courses lors du lancement de la version améliorée. La nouvelle fonctionnalité Career Builder permettra aux nouveaux joueurs de commencer le jeu avec un didacticiel repensé et une pile de devises dans le jeu. Rockstar modifie également le menu principal de GTA Online et apporte d’autres modifications à la qualité de vie.

On ne sait pas encore quand Rockstar prévoit d’apporter tous ces changements aux versions PC des jeux.