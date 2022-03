Microsoft finalise l’acquisition de Nuance Communications

Après presque un an passé par d’innombrables régulateurs de la concurrence, l’acquisition de Nuance Communications a finalement été finalisée hier. Un achat qui a représenté l’une des dépenses les plus importantes de l’histoire de l’entreprise. L’accord a été soumis à un examen réglementaire dans le monde entier. Depuis que Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Nuance en avril 2021.

Nuance, l’engagement de Microsoft envers l’IA

Nuance est une société d’intelligence artificielle spécialisée dans la reconnaissance vocale, les logiciels et autres services connexes. Microsoft a payé 19,7 milliards de dollars pour Nuance, ce qui en fait sa troisième acquisition en importance à ce jour, avec Activision Blizzard (68,7 milliards de dollars) et LinkedIn (26,2 milliards de dollars) les plus importantes à ce jour.

La réalité est que Nuance est bien connue dans le domaine de la santé, où Microsoft aurait désormais une large présence, mais elle est également présente dans plus d’endroits. Nuance est présente dans d’autres secteurs verticaux majeurs auxquels Microsoft aspire, notamment les services financiers, la vente au détail et les télécommunications. Microsoft prévoit d’utiliser la technologie Nuance pour créer davantage « IA optimisée verticalement ».

« Les clients bénéficieront d’expériences améliorées pour les consommateurs, les patients, les médecins et les employés, et, en fin de compte, d’une productivité et d’une performance financière améliorées », dit le communiqué de presse de Microsoft du 4 mars sur la conclusion de l’accord.

Mark Benjamin restera PDG de Nuance, relevant directement du vice-président exécutif du groupe Microsoft Cloud + AI, Scott Guthrie. Encore une fois, Microsoft opte pour la même solution que LinkedIn ou GitHub, qui fonctionnent comme des entités indépendantes mais s’intègrent aux services Microsoft.

Microsoft a également annoncé aujourd’hui que Microsoft et Nuance associent les solutions de centre de contact Nuance au produit Microsoft Dynamics 365 Customer Service pour créer une offre de centre de contact sécurisée et alimentée par l’IA. De nombreuses branches de travail découleront de cette acquisition et nous serons très attentifs pour vous raconter tout ce qui se passe.