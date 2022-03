Samsung perd les scores Geekbench et créera une option pour gérer les performances des applications

La nouvelle est apparue cette semaine et a fait état d’une manipulation potentielle des résultats des tests de performances des smartphones de Samsung. Ce n’était pas un comportement attendu, mais en fait, de nombreuses autres marques l’ont déjà fait auparavant.

Le Game Optimizing Service (GOS) est une option utile dans de nombreux cas, mais apparemment, il faisait plus que prévu. Ce comportement semble avoir été à l’origine d’une prise de position de Geekbench et d’un changement de comportement des smartphones qui ne tardera pas à se faire jour.

Cette fonctionnalité des smartphones Samsung est extrêmement utile pour assurer le meilleur comportement. À des moments précis, il parvient à garantir les ressources nécessaires pour la meilleure performance, sans compromettre l’équipement.

La vérité est qu’apparemment, les applications d’évaluation des performances étaient également optimisées, ce qui n’était pas prévu. Cela a valu à Samsung de nombreuses critiques de la part des utilisateurs, mais cela aura également un impact sur les résultats obtenus auparavant.

Plus tôt cette semaine, on nous a parlé du Game Optimizing Service (GOS) de Samsung et de la façon dont il limite les performances des jeux et des applications. Le GOS décide de limiter (ou de ne pas limiter) les applications utilisant des identifiants et non leur comportement. Nous considérons cela comme une forme de manipulation de benchmark, car les principales applications de benchmark, y compris Geekbench, ne sont pas limitées par ce service.