Connexion et installation de la lampe expliquées à l’aide d’un exemple

J’ai récemment déménagé et j’avais besoin de connecter et de monter une lampe. Au début, cela semble être une tâche colossale si – comme moi – vous n’avez aucune idée de l’électricité ou des artisans. Mais j’ai aussi réussi à installer la lampe et ce n’était pas si difficile du tout. Ici, je vais vous montrer étape par étape comment je l’ai fait.

Tout d’abord : Si vous ne savez pas quoi faire, contactez un électricien ! Travailler avec de l’électricité peut être très dangereux. Par conséquent, en cas de doute, ne me faites pas confiance, mais un spécialiste.

Préparation : c’est ce dont vous avez besoin

Avant de commencer, vous devez préparer quelques éléments :

vérificateur de phase

Tournevis à fente

terminaux de lustre

lampe et ampoule

escabeau

L’outil le plus important ici est le vérificateur de phase. Vous pouvez l’utiliser pour tester s’il y a de l’électricité sur la ligne. Certains testeurs de phase sont intégrés dans le tournevis, j’ai utilisé un testeur de phase sans contact pour connecter ma lampe, il ressemble à ceci et vous pouvez généralement vous le procurer dans n’importe quelle quincaillerie :

Vous pouvez obtenir un tel testeur de phase sans contact à moindre coût dans n’importe quelle quincaillerie.

Étant donné que vous travaillerez très probablement avec des bornes lustrées, vous aurez besoin d’un tournevis à fente assez petit. Lorsque vous fixerez plus tard la lampe au plafond, vous aurez peut-être besoin de plus d’outils. Mais cela varie d’un cas à l’autre, nous en reparlerons plus tard.

Vous devriez également acheter des bornes lustrées, qui sont également disponibles dans toutes les quincailleries. Certaines lampes seront déjà attachées aux cordons, mais il n’y a pas de mal à en obtenir car elles ne coûtent pas cher non plus. Dans certains cas, des pinces spécialement conçues pour l’isolation ont également du sens. Les collègues ressemblent à ça :

A gauche le terminal pour isoler et à droite un terminal lustre normal.

Enfin, bien sûr, vous avez besoin de la lampe elle-même, y compris l’ampoule et éventuellement d’un escabeau, afin de pouvoir atteindre facilement les endroits où les câbles sortent du plafond. Si nécessaire, une chaise ou une table solide fera l’affaire. Lorsque vous choisissez une chaise, assurez-vous qu’elle n’a pas de roulettes et qu’elle ne tourne pas.

Soit dit en passant, si vous souhaitez fixer des lampes à l’extérieur, cela comporte ses propres défis. Par exemple, il existe ici des réglementations légales quant à leur luminosité.

Étape 1 : Coupez l’alimentation et vérifiez

Tout d’abord, pour votre propre sécurité, assurez-vous que le circuit n’est pas « chaud », ce qui signifie qu’aucun courant ne circule dans les fils auxquels vous avez l’intention de connecter la lampe. Pour ce faire, rendez-vous dans la boîte à fusibles et enclenchez le fusible qui est responsable du circuit. Les fusibles sont souvent étiquetés par l’électricien.

Avant de vous approcher des câbles avec un tournevis, utilisez le testeur de phase pour vérifier si les câbles sont chauds ou non. Il me suffit de tenir mon testeur de phase sans contact près des câbles. Il s’allume en rouge et émet des bruits lorsque le courant circule encore dans les lignes. Cela ressemblera à ça :

Vérifie également que le vérificateur de phase lui-même fonctionne correctement. Pour ce faire, utilisez un testeur de phase sans contact près d’une prise dont vous savez qu’elle est alimentée en électricité (comme dans la vidéo). S’il ne dévie pas, l’appareil peut être défectueux. Incidemment, mon testeur de phase a également eu un fort impact sur le chauffage au sol électrique de la cuisine. Ne soyez donc pas surpris si vous possédez également un tel appareil de chauffage et que le testeur semble devenir fou.

Testez les fils deux fois : une fois avec l’interrupteur allumé et une fois éteint pour vous assurer qu’aucun courant ne circule dans les fils. Si vous en êtes sûr, passez à la deuxième étape.

Étape 2 : Connecter les câbles

Vous pouvez maintenant connecter les fils de la lampe à ceux qui sortent du plafond. Il y a généralement trois câbles :

Terre de protection (PE) : principalement vert-jaune, parfois rouge

Phase (L) : principalement brune ou noire

Neutre (N) : principalement gris ou bleu

Voici à quoi correspondent les appellations :

Phase : La phase est ce que l’on appelle le conducteur porteur de courant. L’alimentation de votre lampe provient de ce câble.

Conducteur neutre : Le conducteur neutre ramène ensuite le courant dans le réseau. Alors il referme le circuit.

Conducteur de protection : Il détourne les courants corporels potentiels vers la terre et les rend inoffensifs. Les lampes métalliques pourraient accidentellement devenir sous tension sans le conducteur de protection.

Vous devriez maintenant également trouver trois câbles dans les mêmes couleurs sur la lampe elle-même. Avec ma lampe, cependant, les câbles étaient d’une couleur différente mais étaient étiquetés (N) et (L). Ensuite, vous connectez les câbles en conséquence. Donc N au fil gris ou bleu, L au fil marron ou noir et PE au fil vert/jaune (le cas échéant).

Vous connectez les câbles aux bornes du lustre. Il vous suffit de le dévisser, d’insérer le câble et de resserrer la vis. Assurez-vous qu’aucune partie du câble non isolé ne dépasse de la borne.

Puis-je faire quelque chose de mal là-bas? Échanger N et L n’est pas si mal. Même dans ce cas, la lampe fonctionne correctement. Avec une lampe métallique, cependant, vous devez absolument vous assurer que vous connectez correctement le conducteur de protection, c’est-à-dire le câble vert-jaune, sinon les pièces métalliques peuvent être alimentées lorsque la lampe est en marche.

Dans les maisons plus anciennes, il se peut que le conducteur de protection ne soit même pas présent dans le plafond. Ici, vous ne devez connecter qu’une lampe qui est elle-même isolée de manière protectrice et n’a donc pas besoin de cette connexion. C’était comme ça avec ma lampe, par exemple. Si vous n’êtes pas sûr, demandez à un électricien.

J’avais aussi une autre particularité, puisque mon interrupteur d’éclairage est divisé en deux :

Lorsque l’interrupteur d’éclairage est divisé en deux, plus de fils que d’habitude sortent du plafond.

Les conducteurs de phase et de neutre dépassent ici deux fois du plafond. Si c’est aussi votre cas, vous devez absolument isoler les autres câbles. Vous pouvez utiliser un terminal lustre pour cela. Cependant, une pince isolée comme illustré ci-dessus est préférable. Ensuite, lorsque tout est correctement connecté et isolé, vous êtes prêt à partir. Pour moi ça ressemble à ça :

Assurez-vous qu’aucun câble n’est laissé non isolé.

Étape 3 : test

Avant de fixer la lampe et le cadre au plafond, vérifiez d’abord si tout fonctionne. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vissez l’ampoule, puis retournez le fusible et voyez si la lampe s’allume. Allumez et éteignez l’interrupteur d’éclairage, et si tout fonctionne, vous êtes prêt à partir.

N’oubliez pas de couper à nouveau le fusible et de vérifier à nouveau avec le testeur de phase avant de travailler à nouveau sur la lampe.

Étape 4 : Montez la lampe

Si tout va bien avec la technologie, il ne vous reste plus qu’à fixer la lampe au plafond. Le fonctionnement diffère d’une lampe à l’autre. Dans certains appartements, il y a déjà un crochet suspendu au plafond où vous pouvez simplement accrocher la lampe, vous devez fixer d’autres lampes au plafond avec une vis.

Dans mon appartement, j’ai fixé la lampe avec une vis. J’ai pu visser les vis directement dans le plafond car c’est un plafond en bois. Pour les plafonds en béton, vous devez d’abord pré-percer et insérer une cheville dans le trou de forage avant de pouvoir utiliser la vis.

Votre lampe a-t-elle une autre méthode de montage ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et nous mettrons à jour l’article en conséquence.

Conclusion : connectez et montez la lampe

Connecter et monter une lampe n’est pas si difficile. Cependant, il y a quelques éléments à considérer. Votre propre sécurité passe toujours en premier. Si vous n’êtes pas sûr, il est préférable de demander à un expert avant de commencer. Vous pouvez trouver plus de conseils ménagers ici.

Avez-vous des questions ou des choses étranges lorsque vous avez déménagé dans un nouvel appartement ou lorsque vous avez connecté une lampe ? Veuillez nous en informer.