Microsoft a annoncé qu’il cesserait de vendre des produits et services en Russie

La communauté internationale a réagi très activement contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie. De grandes entreprises ont coupé les ponts avec le pays des tsars, pour tenter d’appliquer des sanctions qui le conduiront à revenir sur sa décision.

Après que des entreprises comme Google, Apple et d’autres ont pris position, il y en a une nouvelle à prendre contre la Russie. Nous parlons de Microsoft, qui a annoncé qu’il cesserait de vendre des produits et des services dans ce pays.

Il existe déjà de nombreuses entreprises technologiques qui bloquent leurs services en Russie ou arrêtent tout simplement de vendre dans ce pays. C’est la façon de montrer votre soutien en cette période difficile et Microsoft a maintenant décidé de prendre une position plus ferme.

Nous annonçons aujourd’hui que nous suspendons toutes les nouvelles ventes de produits et services Microsoft en Russie.

D’après ce que le géant du logiciel a annoncé, en renfort d’autres mesures précédentes, stopper les ventes en Russie. Il s’agit d’une décision qui a pris effet immédiatement, mais n’a pas d’effet rétroactif. Cela signifie qu’il ne s’applique qu’aux nouvelles ventes dans le pays.

Lors de la mise en œuvre de cette mesure, Microsoft a été occupé par d’autres actions connexes. Il a travaillé très étroitement avec plusieurs pays, cherchant à adopter des positions qu’ils considèrent comme correctes à l’heure actuelle.

En outre, nous coordonnons et travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements des États-Unis, de l’Union européenne et du Royaume-Uni, et nous suspendons de nombreux aspects de nos activités en Russie conformément aux décisions de sanctions gouvernementales.