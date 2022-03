Panasonic va construire une giga-usine pour répondre aux besoins de Tesla

Les prévisions de croissance de Tesla pour les années à venir ont suscité un investissement majeur de l’un de ses principaux partenaires. Panasonic prévoit de construire une giga-usine de production de batteries, afin de répondre au besoin du constructeur de voitures électriques.

L’information a été fournie par Reuters.

En hausse, les fournisseurs de Tesla qui ne parviennent pas à suivre pourraient être laissés pour compte. Pour éviter que cela ne se produise, Panasonic, l’un de ses principaux partenaires, recherche un terrain pour construire une gigafactory aux États-Unis d’Amérique.

Les informations avancées par les médias américains montrent que Panasonic a l’intention de construire une infrastructure dédiée à la production de batteries à proximité des futures installations de l’usine Tesla au Texas. Celle-ci servira à répondre aux besoins du constructeur de voitures électriques, et sera chargée de produire ce qu’ils appellent « un nouveau type de batterie ».

Cette nouvelle usine de Panasonic permettra à Tesla d’augmenter le flux de batteries pour lesquelles elle dispose déjà de plusieurs fournisseurs, comme CATL, BYD et LG. Dans la nouvelle gigafactory, Panasonic pourra produire les cellules 4680, introduites en 2020.

Selon les estimations de Tesla, 4680 cellules augmenteront l’autonomie de ses voitures électriques de 16 %, réduisant les coûts de 14 %. De plus, ils permettront une fabrication beaucoup plus efficace et plus rapide, chacune des nouvelles lignes de production pouvant atteindre 20 GWh par an de capacité.

Panasonic a récemment annoncé son intention d’investir 700 millions de dollars pour produire de nouvelles batteries lithium-ion pour les voitures Tesla à partir de 2023, dans le but de rendre les voitures électriques plus attrayantes pour les conducteurs, « puisqu’elles ont pour objectif d’étendre la capacité d’autonomie d’environ 1/5 ». ”.

