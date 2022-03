Disk Drill est un utilitaire pratique qui vous permet de récupérer des fichiers supprimés

Récupérez rapidement et facilement tout type de fichiers supprimés dans Windows, y compris les documents Office, les messages et les fichiers multimédias. Disk Drill pour Windows est un logiciel gratuit de récupération de données qui restaure les fichiers supprimés à partir d’un disque dur, d’une clé USB ou de tout type de support de stockage sur disque en quelques clics.

Si vous avez perdu ou supprimé des données importantes de votre appareil, ce logiciel gratuit de récupération de données pour Windows peut les récupérer rapidement. Son interface utilisateur intuitive facilite la récupération de vos fichiers perdus. Certaines de ses fonctionnalités incluent :

Récupération de données gratuite jusqu’à 500 Mo

Protection gratuite des données avec Recovery Vault

Sauvegardes gratuites au niveau octet de vos supports de stockage

Prévisualisez les fichiers perdus avant d’effectuer une récupération

En utilisant ce logiciel de récupération de données pour Windows 11, 10, 8, 7, XP ou Vista, vous pouvez récupérer des données supprimées à partir de pratiquement n’importe quel type de périphérique de stockage. La liste de ceux pris en charge comprend le disque dur interne de votre ordinateur, les lecteurs USB externes, les cartes SD et CF, les autres cartes mémoire, les appareils photo numériques, les disques SSD, les lecteurs flash, etc.

Également disponible pour macOS

Avez-vous besoin de récupérer des fichiers supprimés dans macOS, tels que des documents commerciaux critiques, de la musique, des photos ou des vidéos ? Des fichiers ou des partitions entières ont disparu de votre Mac ? Vous rencontrez des difficultés pour accéder à un lecteur USB externe ou à une carte d’appareil photo ? Nous pouvons aider. Nous facilitons la récupération de données pour macOS.

Récupérer tous les formats de fichiers

Récupérez n’importe quel fichier ou dossier ou reconstruisez plus de 200 types de fichiers avec plusieurs méthodes de récupération.

Tous les principaux appareils pris en charge

Connectez votre périphérique de stockage et récupérez les données en quelques minutes. Disk Drill prend également en charge la récupération iOS et Android.

Aucune compétence d’expert requise

Téléchargez Disk Drill, une application de récupération de données à faire soi-même. Un seul bouton « Récupérer » pour tout faire.

Analyse approfondie des Mac T2 et M1

En tant qu’application complète de récupération de données, Disk Drill nécessite un accès de bas niveau aux périphériques de stockage. Le système d’exploitation macOS offre un tel niveau d’accès privilégié uniquement aux logiciels les plus fiables, et Disk Drill est la seule solution de ce type capable de récupérer des données supprimées non seulement à partir de disques externes, mais également de disques système connectés à des Mac avec des puces T2 et M1. .

Sauvegardes et instantanés de Time Machine

Les fichiers définitivement supprimés qui ont été écrasés par de nouvelles données peuvent toujours être récupérés à partir de sauvegardes existantes, et Disk Drill facilite cette tâche grâce à sa capacité à analyser les disques de sauvegarde Time Machine et à analyser les instantanés Time Machine locaux.

Les disques de sauvegarde Time Machine sont des périphériques de stockage externes ou connectés au réseau sur lesquels des sauvegardes incrémentielles de fichiers sont enregistrées. Ces disques sont automatiquement détectés par Disk Drill et vous pouvez les analyser d’un simple clic. Les instantanés Local Time Machine, d’autre part, sont enregistrés sur le lecteur système lorsque les disques de sauvegarde ne sont pas disponibles, et les processus de Disk Drill par défaut.

Compatibilité native Apple Silicon (M1)

Depuis leur introduction en novembre 2020, les Mac équipés de puces M1 basées sur ARM sont devenus très populaires auprès des consommateurs grâce à leur efficacité énergétique et leurs performances remarquables. Cependant, la nouvelle architecture rompt la compatibilité avec les applications conçues exclusivement pour les Mac à processeur Intel, obligeant leurs utilisateurs à s’appuyer sur un traducteur binaire dynamique appelé Rosetta 2.

La dernière version de Disk Drill est entièrement optimisée pour les anciens Mac à processeur Intel et les derniers Mac équipés de puces M1, ce qui lui permet de toujours récupérer de manière fiable et rapide les données perdues à partir de tout périphérique de stockage compatible avec macOS.

Disk Drill atteint le niveau d’accès nécessaire en déployant sa propre extension de noyau (appelée kext). L’extension permet aux développeurs de Disk Drill de charger du code directement dans le noyau macOS, qui est la partie centrale du système d’exploitation.

Free Disk Drill peut analyser et récupérer des données à partir de pratiquement n’importe quel périphérique de stockage, y compris les disques durs internes Macintosh, les disques durs externes, les appareils photo, les iPhones, les iPads, les iPods, les appareils Android, les clés USB, les Kindles et les cartes mémoire.

Dans de nombreux cas, Disk Drill peut lire votre appareil même s’il est défaillant, illisible ou a perdu une partition. Combinant plusieurs algorithmes d’analyse puissants, Disk Drill fournit une solution complète de récupération de données Mac.

Indépendant de la plate-forme

Disk Drill est alimenté par plusieurs algorithmes de récupération de données qui lisent NTFS, FAT32, EXT, HFS+ et de nombreux autres systèmes de fichiers. Même les types de fichiers obscurs sont accessibles à l’aide de notre logiciel.

Stockage fixe et mobile

Récupérez vos données perdues sur les disques système et les périphériques externes, y compris tous les types de cartes mémoire et de clés USB. Si vous pouvez le connecter à votre ordinateur, Disk Drill peut retrouver vos données perdues.

Rapide et simple

Disk Drill vous indique si vos fichiers peuvent être récupérés gratuitement. Juste quelques fichiers supprimés ? 500 Mo de récupération de données gratuite sur nous !

Quoi de neuf:

Mac OS :

Disk Drill reçoit une nouvelle mise à jour avec une stabilité accrue sur différents types de systèmes de fichiers et de paramètres régionaux du système d’exploitation. Détection encore meilleure des fichiers DOC, JPG et MSI populaires.

Nouvelle

Détection encore meilleure des documents Microsoft Office (.doc) lors de la numérisation

Détection grandement améliorée des fichiers de package d’installation Windows (.msi)

Gestion améliorée des disques instables à chaque étape de la restauration

Les fenêtres:

Bienvenue à Disk Drill 4.4 pour Windows ! Cette version est livrée avec une compatibilité totale avec Windows 11 et de nombreuses améliorations d’interface – il y a plus de boîtes de dialogue interactives vous aidant à naviguer facilement dans le processus de récupération et des améliorations dans diverses localisations. Les fonctionnalités de sauvegarde ont été sérieusement affinées, tout comme la stabilité globale des algorithmes de récupération de données sur NTFS et FAT32. Récupération améliorée des formats de fichiers EMF, JPG, CR3, X3F, BRAW, Bitmap.

