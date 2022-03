GNR veut utiliser des drones dans des événements sportifs à haut risque

La GNR veut utiliser des drones pour contrôler les événements sportifs « à haut risque ». En ce sens, par arrêté du sous-secrétaire et de l’administration intérieure, un avis a été demandé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNPD) sur la demande d’autorisation d’utilisation de drones dans les manifestations sportives à haut risque.

La Commission nationale de protection des données insiste sur le caractère « abstrait » de la demande et indique qu’à titre subsidiaire, une analyse au cas par cas devrait être effectuée.

La demande a été déposée en décembre 2021, où une analyse a été demandée sur « l’utilisation du système de vidéosurveillance pour la prévention des incidents d’ordre public lors d’événements sportifs qualifiés de haut risque à partir de caméras portables attachées à Remotely Pilote Aircraft Systems [drones] ».

L’avis de la CNPD a été rendu mercredi et laisse un ensemble de recommandations, à savoir que l’autorisation soit donnée par le Gouvernement, au cas par cas, et non, de manière générale, à toutes les manifestations sportives qui, désormais, , vers l’avant, peut être classée de manière générique comme à haut risque.

Selon le JN, la GNR entend utiliser 14 caméras en vue de protéger les personnes et les biens et de prévenir « la pratique de faits qualifiés par la loi de délits dans des lieux où il existe un risque raisonnable qu’ils se produisent », notamment dans des lieux/événements « à haut risque par l’Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport ».

Selon la GNR, le système ne captera ni n’enregistrera de son et les images seront visionnées en temps réel, sans transmission ni enregistrement, a ajouté l’armée, garantissant également qu’il n’y aura « aucune identification personnelle ». Les chambres fonctionneraient à une hauteur moyenne de 100 mètres du sol, avec la garantie GNR qu’elles ne descendront jamais en dessous de 50 mètres.

La CNPD précise qu’une telle demande ne relève pas de sa compétence, mais laisse un ensemble de recommandations, au cas où le Gouvernement donnerait son feu vert aux intentions de la GNR. La CNPD recommande que l’utilisation de l’équipement « Drone DJI Tello » ne soit pas autorisée puisque ses caractéristiques indiquent qu’il est capable de grimper jusqu’à 30 mètres.

Pour qu’il n’y ait pas d’atteinte à la vie privée des citoyens, la CNPD rappelle également que les images ne doivent être captées qu’« à la verticale, dans le but de visualiser les espaces de cadrage ».