Apple Maps montre désormais la Crimée comme faisant partie de l’Ukraine

Apple a toujours eu une position neutre envers la Russie, comme d’autres entreprises l’ont fait, afin de pouvoir opérer sur le marché du pays de Poutine. Cependant, cette parcimonie de Cupertino semble changer. La position plus dure d’Apple vis-à-vis de la Russie après l’invasion de l’Ukraine inclut désormais un renversement de sa politique envers la Crimée.

Comme indiqué, Apple Maps montre une fois de plus que la Crimée fait partie de l’Ukraine, du moins en dehors de la Russie.

Apple Maps indique que la Crimée vient d’Ukraine

La société a déjà tenté de trouver un terrain d’entente lorsqu’elle a montré que la région n’appartenait à personne, mais en 2019, elle a cédé à la pression russe en montrant la Crimée comme un territoire russe lorsqu’elle est vue à l’intérieur de ce pays. Le moment de ce changement n’était pas clair, ni s’il inclut toujours des concessions pour les utilisateurs russes.

Selon l’histoire, la Russie a annexé de force la Crimée en 2014, provoquant une condamnation généralisée et des sanctions internationales. De nombreux pays refusent toujours de reconnaître le contrôle russe de la région, et d’autres entreprises technologiques ont tenté de négocier la question de différentes manières. Google Maps, par exemple, a continué à afficher la Crimée comme n’appartenant à aucune nation.

Apple plus dur avec la Russie

Cette décision intervient quelques jours seulement après qu’Apple ait arrêté les ventes en Russie et réprimé le contenu dans le pays, limitant Apple Pay et supprimant les applications pour les médias russes soutenus par l’État tels que RT et Sputnik.

L’entreprise n’est plus disposée à se montrer conciliante comme avant, quitte à perdre des affaires.