Nouvelles campagnes promotionnelles sur le Playstation Store

Sony Playstation poursuit ses campagnes promotionnelles et cette fois-ci, deux nouvelles initiatives ont été dévoilées : le retour des « Choix essentiels » et des « Jeux pour les moins de 15 ans ».

Venez voir les principaux temps forts et les jeux à prix réduits de chacune de ces campagnes.

Campagne « Jeux pour moins de 15 ans —

Sony Playstation a récemment annoncé que sa campagne « Jeux pour les moins de 15 ans » est déjà active sur le PlayStation Store, et à ce titre, on peut désormais trouver de super jeux avec un prix inférieur à 15€.

La campagne est en vigueur jusqu’au 16 mars, et vous y trouverez des titres tels que Assassin’s Creed Origins, Detroit : Become Human, inFAMOUS Second Son ou Far Cry entre autres.

Voici la liste des principaux faits marquants :

7 jours pour mourir : 6,99 €

Assassin’s Creed Origins : 13,99 €

Assassin’s Creed Rogue Remasterisé : 11,99 €

Syndicat Assassin’s Creed : 8,99 €

Baïonnette : 9,99 €

Détroit : Devenir humain : 14,99 €

DiRT Rally 2.0 : 7,49 €

Far Cry 3 Édition Classique : 11,99 €

Far Cry 4 : 8,99 €

FOR HONOR ÉDITION STANDARD : 7,49 €

Vendredi 13 : Le Jeu : 3,62 €

inFAMOUS deuxième fils : 9,99 €

Jurassic World Évolution : 9,99 €

MONOPOLY PLUS : 4,49 €

ONE PIECE World Seeker Édition Deluxe : 14,69 €

Légendes Rayman : 4,99 €

South Park : The Fractured but Whole : 14,99 €

La Forêt : 6,79 €

Campagne « Choix essentiels »

De plus, Sony a révélé une autre campagne. Le retour de la campagne « Essential Choices » sur le Playstation Store, qui sera également active jusqu’au 16 mars et proposera de superbes jeux avec des réductions intéressantes.

Parmi les offres disponibles, il y a de grands jeux comme l’Ultimate Edition de FIFA 22 (disponible pour PlayStation 4 et PlayStation 5), Battlefield 2042 Gold Edition (disponible pour PlayStation 4 et PlayStation 5) ou Life is Strange: True Colors – Ultimate Edition (disponible pour PlayStation 4 et PlayStation 5).

Voici les points forts des promotions :

Among Us : 3,19 €

Mission de sauvetage ASTRO BOT : 15,99 €

Battlefield 2042 Gold Edition (Playstation 5 et Playstation 4) : 74,99 €

Simulateur de mécanicien automobile 2021 : 22,49 €

Dead By Daylight (Playstation 5 et Playstation 4) : 11,99 €

Disco Elysium – Le montage final : 25,99 €

Dying Light : Édition Platine : 14,99 €

FIFA 22 Ultimate Edition (Playstation 5 et Playstation 4) : 44,99 €

Five Nights at Freddy’s : Help Wanted : 14,99 €

Hell Let Loose : 27,99 €

Life is Strange : True Colors – Ultimate Edition (Playstation 5 et Playstation 4) : 59,99 €

Life is Strange : True Colors (Playstation 5 et Playstation 4) : 35,99 €

Lost in Random (Playstation 5 et Playstation 4) : 14,99 €

Spider-Man de Marvel : 19,99 €

MLB The Show 21 (Playstation 5) : 20,09 €

Need for Speed ​​Heat : 13,99 €

Saints Row : Le Troisième Remasterisé (Édition Playstation 5) : 9,99 €

TEKKEN 7 – Édition définitive : 29,99 €

The Last of Us, partie II : 19,99 €

The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition : 29,99 €

Bonnes propositions. Sont intéressés?