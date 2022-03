Sony et Honda créent une joint-venture pour développer des véhicules électriques

Dans le contexte : beaucoup ont été surpris lorsque Sony a annoncé qu’il entrerait sur le marché des véhicules électriques. D’après ce que nous avons recueilli, la société japonaise prévoit de lancer deux modèles Vision-S dans les années à venir. Cependant, sur la base du partenariat récemment annoncé avec Honda, Sony a des projets beaucoup plus importants pour son incursion sur le marché des véhicules électriques.

Dans une annonce quelque peu inattendue, Sony et Honda ont dévoilé leur intention de créer une nouvelle société pour concevoir, développer et vendre des véhicules électriques. Sony et Honda fourniront également des services de mobilité aux clients en utilisant le savoir-faire du constructeur automobile dans le développement et la fabrication de véhicules et l’expertise de l’entreprise technologique dans différents domaines de l’électronique.

Les entreprises espèrent s’occuper de la bureaucratie nécessaire à la création de la nouvelle société dans les mois à venir, dans l’espoir de créer la nouvelle marque de véhicules électriques avant la fin de 2022.

« L’objectif de Sony est de ‘remplir le monde d’émotions grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie' », a déclaré Kenichiro Yoshida, PDG de Sony. « Grâce à cette alliance avec Honda, qui a accumulé une vaste expérience et des réalisations mondiales dans l’industrie automobile au fil de nombreuses années et continue de faire des progrès révolutionnaires dans ce domaine, nous avons l’intention de nous appuyer sur notre vision pour » faire de l’espace de la mobilité un espace émotionnel « , et contribuer à l’évolution de la mobilité centrée sur la sécurité, le divertissement et l’adaptabilité. »

La nouvelle société issue de ce partenariat sera responsable de la planification, de la conception, du développement et de la vente du VE. Cependant, la fabrication sera à la charge de Honda, tandis que Sony s’occupera de la plate-forme de services de mobilité.

En attendant le premier Honda-Sony EV, nous verrons probablement le conglomérat technologique japonais lancer les modèles Vision-S. Le Vision-S original a été annoncé au CES 2020 en tant que concept, mais lors de la conférence de 2022, Sony a dévoilé ses plans pour lancer le VE (maintenant appelé Vision-S 01) sous la marque Sony Mobility. En outre, il a également révélé le Vision-S 02, l’équivalent Model-X de la série Sony EV.