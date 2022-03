Huawei P50 Pro – le meilleur smartphone photo de tous les temps

Lemorele Hub USB C 5-en-1, Adaptateur USB C Multiport avec 4K HDMI, 3*USB 3.0, 100W PD Charge, Adaptateur USB C pour Macbook Air/Pro M1, iPad Pro M1, Chromecast, Windows, Switch, Smartphones, etc.

【Conception 5 en 1 & Extension Massive】Le LEMORELE hub usb c vous offre une grande commodité pour connecter des périphériques. Équipé de 3 ports USB 3.0, d'une sortie HDMI 4K à 30 Hz, d'une alimentation électrique et de tous les ports peuvent fonctionner simultanément. Le adaptateur macbook air est entièrement compatible avec Macbook Pro 2019, Macbook Air 2020, iPad Pro 2018/2020, Dell XPS 17/15/13, Surface Go et ainsi que Huawei P40 Pro, Mate 30Pro, Galaxy Note9, S10 +, S9, etc. 【Transfert vidéo Ultra HD 4K HDMI】HUB USB-C- Votre partenaire de vie intelligente - Miroir ou étendre votre écran avec le port HDMI de l'adaptateur usb c multiport et diffuser directement la vidéo 4K UHD (3840x2160 @ 30Hz) sur un téléviseur HD, des moniteurs ou des projecteurs pour une synchronisation vidéo avec effet 3D éclatant Ayez une meilleure expérience visuelle lorsque vous regardez la télévision, jouez à des jeux, regardez des films et rencontrez des présentations PPT. 【Chargeur PD USB C Power Delivery PD 100 W rapide】 Lors de l'utilisation de toutes les fonctions du dock usb c pour macbook pro, le port de chargement USB C PD 100 W peut charger complètement MacBook Pro 2016/2017/2018/2019, MacBook Air 2018/2019/2020, Surface GO, Google PixelBook ou autres ordinateurs portables compatibles. 【Hub Splitter USB 3.0】 Trois ports USB prennent en charge des vitesses de transmission allant jusqu'à 5 Gbps, les fichiers seraient transférés en quelques secondes, plus pour tirer le meilleur parti des anciens accessoires USB tels que lecteur flash, disque dur, clavier, souris , imprimante et plus encore.Avec ce hub macbook air 2020 en main, vous êtes libre de transférer des données rapidement. 【Portable & Anti-Surchauffe & Play and Plug】 Design compact et léger, la texture légère et fine d'environ 54g de sauvegarde et 4.4 x1.3 x0.39 pouces en taille pratique absolue pour vous.Le boîtier en aluminium élégant rend l'USB C Hub robuste et durable, et il dissipe la chaleur rapidement et en toute sécurité.Branchez et jouez, aucun logiciel ni lecteur requis.En outre, nous fournissons à tout moment la garantie du fabricant et le service client de 12 mois.