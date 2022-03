Netflix annonce l’acquisition de Next Games, un fabricant de jeux pour smartphones

Depuis l’année dernière, Netflix n’est plus ‘seulement’ une plateforme de streaming pour films et séries. Et c’est parce que l’entreprise a également pris un risque et misé sur le marché du jeu vidéo, mettant ainsi certains titres à la disposition des utilisateurs.

Et il semble que l’investissement ne cesse de se renforcer puisque, selon des informations récentes, Netflix a déjà annoncé le rachat de Next Games, un studio finlandais de jeux pour appareils mobiles.

Netflix rachète le créateur de jeux Next Games

Netflix a annoncé cette semaine avoir acquis le studio de jeux Next Games, basé à Helsinki, en Finlande. Le créateur est connu pour ses titres pour smartphones et est à l’origine du développement de certains jeux The Walking Dead et également des puzzles pour téléphone de Stranger Things, l’une des séries les plus populaires de la plateforme de streaming.

Selon certaines sources, cet achat était tout à fait abordable pour une entreprise de la taille actuelle de Netflix, puisque la valeur estimée de l’acquisition sera d’environ 65 millions d’euros. La société lancera une offre publique d’achat sur l’ensemble des actions émises et en circulation de Next Games. Selon nos informations, les actionnaires de Next Games recevraient 2,10 euros en espèces pour chaque action Next Games. Par conséquent, le conseil d’administration de Next Games a décidé à l’unanimité de recommander aux actionnaires d’accepter l’offre.

Next Games a été fondé en 2013, est géré par Teemu Huuhtanen et se concentre essentiellement sur les jeux pour smartphones avec des contenus populaires tels que la série Stranger Things, tels que Puzzles, RPG, entre autres catégories.

Selon le communiqué de la société de streaming, l’équipe est très heureuse que le créateur du jeu rejoigne son équipe, indiquant également que la région où est basé Next Games s’avère être un marché stratégique où se retrouvent de nombreux talents du secteur du gaming. Ainsi, Netflix pourra étendre ses capacités en termes de développement de jeux en interne.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de cette année 2022.