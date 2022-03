Sony et Honda construiront ensemble une nouvelle voiture électrique. Sera prêt en 2025

La course aux voitures électriques s’est intensifiée avec l’arrivée de nombreux fabricants de technologies sur ce segment. Huawei, Xiaomi et Apple ne sont que quelques exemples. La nouvelle est maintenant officielle : Sony et Honda travaillent ensemble sur une nouvelle voiture électrique.

L’objectif est d’avoir le premier modèle prêt à être commercialisé en 2025.

Sony et Honda vont construire ensemble une nouvelle voiture électrique

Sony et Honda ont signé un protocole d’accord pour concevoir et commercialiser conjointement des véhicules électriques. L’annonce a été faite aujourd’hui, officiellement, par les deux sociétés. L’accord n’est pas définitif, mais l’objectif est de créer une joint-venture cette année et de commencer à vendre des véhicules d’ici 2025.

Honda concevrait, fabriquerait et commercialiserait le premier modèle, Sony créant la plate-forme de services de mobilité. L’idée sera de combiner la construction et la vente de voitures de Honda avec l’expertise de Sony en matière d’infodivertissement, d’appareils mobiles et de capteurs d’image.

Alors que Sony et Honda sont des entreprises qui partagent de nombreuses similitudes historiques et culturelles, nos domaines d’expertise technologique sont très différents. Par conséquent, je crois que cette alliance, qui réunit les forces de nos deux entreprises, offre de grandes possibilités pour l’avenir de la mobilité.

|référé Toshihiro Mibe, PDG de Honda

Pour Honda, la coentreprise sera importante pour atteindre son objectif de faire passer l’ensemble de sa flotte aux véhicules électriques d’ici 2040. La société possède actuellement l’un des véhicules électriques les plus populaires sur le marché, le Honda E.

Voir Sony associé à ce segment n’est pas non plus nouveau, puisque la société déjà au CES 2020 avait annoncé le « VISION-S », un projet créé pour contribuer à l’évolution de la mobilité, il y a même eu un prototype de ce véhicule exposé . Au CES 2022, Sony a présenté un nouveau prototype de véhicule de type SUV (VISION-S 02). Cette voiture utilise la même technologie que le prototype VISION-S 01, qui est déjà en test sur route.