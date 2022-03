Apple commence à supprimer les exigences de masque pour ses employés

TL;DR : Apple supprime ses règles d’exigence de masque pour les employés de la vente au détail et de l’entreprise. Le port du couvre-visage sera facultatif pour les travailleurs vaccinés des entreprises dans les régions où les mandats locaux de masque d’intérieur ont été éliminés, tandis que le personnel de vente au détail d’un petit nombre d’emplacements a été informé que le port du masque est désormais facultatif.

Bloomberg rapporte que l’assouplissement par Apple de ses règles de masque intervient une semaine après que la société a supprimé son mandat de masque pour les clients dans plusieurs de ses points de vente, mais a laissé l’exigence en place pour le personnel. Cependant, il recommande toujours que les acheteurs et les employés portent des masques et les fournit sur demande.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple abandonne ses exigences en matière de masques. En juin dernier, il les a supprimés dans de nombreux magasins et bureaux mais a rétabli les règles en juillet suite à une nouvelle vague de cas de Covid.

De plus, Apple a annoncé que ses sessions en personne Today at Apple sont de retour dans les magasins de détail après une absence de deux ans en raison de la pandémie. Leur pause prendra fin le 7 mars.

Alors qu’Apple semble revenir à la normalité, il n’a toujours pas annoncé de date de retour au bureau pour ses employés, qui a été retardée indéfiniment par rapport à l’objectif initial du 1er février. Lorsque ce jour arrivera, Apple utilisera un modèle hybride qui verra les employés travailler trois jours au bureau et deux jours à domicile.

The Verge note que les employés de Google dans la région de la baie retourneront dans ses bureaux de la région de la baie en avril et utiliseront un modèle hybride similaire à celui d’Apple. Le personnel de Twitter revient le 15 mars, les employés de Meta reviennent le 28 mars et Microsoft a entièrement ouvert son siège social lundi.