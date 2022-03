Les bombardements russes ont détruit le plus gros avion du monde

Le bombardement de l’aéroport de Kiev a entraîné la destruction du plus gros avion du monde, l’Antonov An-225 Mriya.

Il s’appelait Antonov An-225 Mriya et était le plus gros avion du monde. Il l’a été, car ces derniers jours, le bombardement de l’aéroport de Hostomel, près de Kiev, l’a détruit. L’avion a survécu au programme spatial soviétique (il a transporté des navettes spatiales russes en orbite), a fonctionné comme avion cargo et même Hollywood et son apparition dans Fast and Furious 6, mais pas l’invasion russe de l’Ukraine. . L’AN-225 était en réparation dans son hangar spécial lorsque l’armée l’a attaqué, l’endommageant lourdement.

Ces dernières heures, les premières photographies de l’appareil aujourd’hui détruit à l’intérieur du hangar ont également fuité, avec la partie avant complètement dévastée et l’aile droite repliée au sol. Les images satellites de l’endroit capturées immédiatement après le raid ont également montré plusieurs incendies provenant de l’avion, qui peuvent maintenant être définis comme perdus à jamais. Le Mriya (dont le nom signifie « rêve ») a été construit à la fin de la guerre froide dans le but de transporter en orbite la navette spatiale russe Bourane. Il a fait ce travail de 1988 à 1991.

Après quelques années d’inactivité, le plus gros avion du monde est revenu en 2001 au service d’Antonov Airlines, une compagnie de fret ukrainienne, pour effectuer plusieurs voyages de fret à travers le monde. Au cours des dernières années, il a également emporté des outils utiles pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Parmi les records détenus par le gigantesque quadrimoteur, on trouve celui d’être l’avion le plus lourd du monde (640 000 kg une fois chargé), l’avion avec la plus grande envergure du monde (88 mètres) et le plus gros avion cargo opérationnel du monde. Du moins jusqu’à aujourd’hui. Cependant, ses propriétaires ont déjà annoncé vouloir le reconstruire, puis envoyer leur propre compte en Russie. Le coût? Environ 3 milliards de dollars.

