CD Projekt RED retire tous ses jeux de Russie et de Biélorussie

Les initiatives de diverses entités s’accumulent pour manifester leur condamnation de l’invasion russe de l’Ukraine. Dans les différents segments, tels que la technologie, la finance, le commercial, entre autres, il n’y avait jamais eu autant d’union entre des organisations de différents pays pour tenter de mener cette guerre.

De cette manière, le créateur du jeu CD Projekt Red a maintenant annoncé qu’il retirerait tous ses jeux de Russie et de Biélorussie.

Les jeux CD Projekt RED retirés de Russie et de Biélorussie

Le créateur polonais CD Projekt Red, connu principalement pour le développement du jeu controversé Cyberpunk 2077 et The Witcher, rejoint désormais la vague de solidarité en faveur de l’Ukraine. En ce sens, la société a partagé une déclaration sur son site officiel où elle informe qu’elle a décidé de retirer tous ses jeux en vente en Russie et en Biélorussie. Cette décision vise à affecter les jeux qu’ils soient au format physique, ainsi qu’au format numérique.

L’objectif de l’entreprise polonaise est alors de montrer son soutien à l’Ukraine voisine. Et bien qu’ils soient conscients que cette attitude n’affectera que peu ou pas les décisions politiques et étatiques, ils reconnaissent qu’au moins ils montrent leur position dans cette confrontation pour laquelle il n’y a pas de fin.

Selon CD Projekt RED :

À la lumière de l’invasion militaire russe de notre pays voisin l’Ukraine, jusqu’à nouvel ordre, le groupe CD Projekt RED a pris la décision de suspendre toutes les ventes de nos jeux en Russie et en Biélorussie. L’ensemble du groupe CD Projekt est solidaire du peuple ukrainien. Bien que nous ne soyons pas et n’ayons pas l’intention d’être une entité politique capable d’influencer directement les affaires de l’État, nous pensons que les entités commerciales, lorsqu’elles sont réunies, ont le pouvoir d’inspirer un changement global dans le cœur et l’esprit des gens. Nous savons que de nombreux Russes et Biélorusses, des individus qui n’ont rien à voir avec l’invasion de l’Ukraine, seront touchés par cette décision, mais avec cette action, nous voulons galvaniser davantage la communauté mondiale pour parler de ce qui se passe au cœur de l’Europe . À nos frères et sœurs qui se battent pour leur pays d’origine, restez forts ! Слава Україні (Gloire à l’Ukraine) ».

La Pologne est l’un des pays où la plupart des réfugiés ukrainiens ont fui, et la région a déjà accueilli des milliers de personnes, en particulier des femmes et des enfants.

