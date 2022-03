Prêt pour le Mi Band 7 de Xiaomi ? Les rumeurs révèlent la grande nouvelle

Le Mi Band de Xiaomi a été l’un des smartbands les plus performants du marché. La marque a misé sur une simplicité qui a captivé les utilisateurs, avec des ventes qui la placent en tête des listes de ce type de gadgets.

Avec un renouvellement annuel, Xiaomi s’est engagé à apporter des nouveautés et à toujours améliorer son offre. Maintenant que nous arrivons au moment (probable) de sa présentation, les nouvelles que le Mi Band 7 apportera commencent à émerger.

Introduit en 2014, le Mi Band a beaucoup évolué ces dernières années, dans des domaines qui intéressent au plus haut point les utilisateurs. Il a gagné des changements importants dans l’écran, qui avec chaque nouvelle version est plus grand et avec plus de capacités. Cela se traduit par une présentation plus correcte des informations.

Maintenant que nous approchons de mars, lorsque Xiaomi a présenté le modèle de l’année dernière, des informations plus importantes émergent. En évaluant les informations disponibles, le leaker fiable Magical Unicorn a montré ce que le Mi Band 7 pourrait apporter très bientôt.

Avec un code interne L66 et une numérotation de modèle M2129B1 et M2130B1, cette proposition de Xiaomi commence à se voir. Il devrait apporter un écran plus grand, avec une résolution de 192 x 490p, la prise en charge de l’AOD (Always On Display) pour certains cadrans de montre et de nouveaux modes d’exercice.

Quelque chose était également possible de voir dans les données révélées, c’est que ce devrait être dans cette version que le support du GPS arrive. C’est l’une des fonctionnalités demandées depuis plusieurs années et qui a mis du temps à arriver. Il est important d’être prudent ici, car le Mi Band 6 avait déjà cette référence et a fini par ne pas recevoir le GPS.

Enfin, il a été révélé que le smartband de Xiaomi devrait avoir la fonction Smart Alarm, qui réveillera progressivement l’utilisateur, 30 minutes avant l’heure définie. Il disposera également d’un mode d’économie d’énergie, pour améliorer la durée de vie de la batterie, ce qui dans le Mi Band est un élément bien connu et durable.

Comme toujours, il n’y a toujours pas de date prévue ou annoncée pour la révélation du Mi Band 7. Xiaomi devrait bientôt annoncer cette mise à jour et révéler tout ce qui est nouveau pour l’un de ses gadgets les plus réussis.