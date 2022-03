Facebook ferme son collège – seul espace, Campus

Après avoir fait face à un échec dramatique dans la réussite de la nouvelle entreprise, Facebook ferme Campus. The Campus est une application de médias sociaux développée uniquement pour les étudiants. Pendant COVID-19, Facebook a essayé de retenir les jeunes utilisateurs. Cependant, cet effort a échoué et Facebook fermera le Campus le 10 mars.

Les utilisateurs en ligne de Facebook partent à la recherche de plus d’engagement et de divertissement comme TikTok et YouTube. Ainsi, un énième échec et coup dur peut déstabiliser les plans de Facebook. Dans cet article, nous allons découvrir ce qu’est le Campus et pourquoi Facebook le ferme.

Qu’est-ce que Facebook Campus ?

L’épidémie de coronavirus a fermé la majeure partie du monde au premier semestre 2020. Comme toutes les autres entreprises et instituts, les collèges du monde entier sont fermés. Cependant, face à ce développement majeur, Facebook a lancé une application de médias sociaux au sein de Facebook pour les étudiants. Il visait à réunir les étudiants, à les aider à créer les mêmes souvenirs qu’ils auraient pu créer en personne.

Les utilisateurs ont un profil différent sur le Campus par rapport à Facebook. Malgré le fait et les efforts pour unir les jeunes étudiants, Facebook a de nouveau fait face à une activité en ligne en baisse. Ainsi, l’initiative qui visait à apporter plus d’engagement sera fermée. Des concurrents comme TikTok et YouTube mettent également plus de pression sur Facebook pour concevoir des moyens innovants de prospérer.

Pourquoi le campus de l’espace réservé au Collège ferme-t-il ?

Facebook a lancé le Campus, un espace réservé aux étudiants et aux communautés. Cela n’a pas apporté les fruits escomptés pour l’entreprise. Facebook perd l’influence dont il jouissait autrefois, et ce coup est à nouveau une perte importante. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Facebook ferme le Campus.

Parmi eux, le plus important est l’intérêt décroissant de la population jeune. Facebook ne va pas simplement fermer à la hâte le Campus Pilot. La société informe les utilisateurs par le biais de divers messages intégrés à l’application. Comme dans un statut Facebook, « Depuis que nous avons lancé le projet pilote Campus, notre mission est de contribuer à rapprocher les communautés universitaires. Mais nous avons appris que la meilleure façon de soutenir les étudiants est de passer par les groupes Facebook ».

De plus, le Campus fermera le 10 mars et Facebook supprimera tous les groupes, profils, données et pages. Ainsi, les utilisateurs peuvent télécharger les données à l’aide d’un outil externe.

Facebook et Collège – seul espace Campus

Mark Zuckerberg a lancé ce réseau de médias sociaux en tant qu’initiative universitaire. Facebook s’appelait TheFacebook et était limité aux étudiants de Harvard.

Avec le temps, Facebook a élargi ses utilisateurs à travers le monde. Début 2020, la pandémie a perturbé le rythme normal de la vie. L’idée d’occuper les étudiants et la jeune population a conduit à la création et au lancement d’un espace Campus réservé aux collèges. Au début, le Campus a d’abord été testé avec 30 écoles américaines. Les élèves de ces 30 écoles américaines ne pouvaient que se connecter.

Puis, après un certain temps, le campus a été étendu aux 60 collèges et universités américains. Le plan a été assez réussi et même début janvier; l’entreprise parlait de plus d’expansion. Mais en raison de la rude concurrence entre les médias sociaux, cette initiative s’arrêtera le 10 mars.

Emballer

Le campus avait pour objectif de réunir la communauté universitaire lorsque le coronavirus a perturbé les rassemblements sociaux. Le point de départ de Facebook était le collège et ce rêve nostalgique a de nouveau abouti à un fiasco total. Récemment, Meta a été confronté à une dépréciation de la valeur et à des accusations antitrust en raison des vagues politiques de protection des données. Le rêve de crypto-monnaie de Mark Zuckerberg s’est également soldé par un échec. Tous ces incidents de malheur conduisent Facebook à fermer le Campus.