Elon Musk améliore Starlink en Ukraine mais met en garde contre d’éventuels problèmes de sécurité

L’accès à Internet a été l’une des premières cibles des forces russes lors de leur invasion de l’Ukraine. Cet isolement a été rapidement surmonté grâce à l’aide d’Elon Musk et de Starlink, qui ont offert le service au pays.

Maintenant que les bornes d’accès au service sont déjà sur le terrain, l’homme fort de Starlink a amélioré le service, mais est venu avertir d’un danger. Étant l’un des atouts les plus importants, les terminaux d’accès à Internet sont très susceptibles d’être une cible de choix pour la Russie.

Utiliser Starlink en Ukraine peut être dangereux

L’aide de Starlink au peuple ukrainien a été unique, en particulier en ce qui concerne l’accès à Internet. Tout a commencé après que Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre et ministre de la transition numérique de l’Ukraine, a appelé Starlink à travailler dans le pays.

Avec une réponse quasi immédiate, les bornes ont été rapidement livrées et distribuées pour garantir l’accès à Internet. Maintenant, Elon Musk est venu avertir certains dangers de son utilisationqui pourrait être un leurre pour les attaques russes.

Avertissement important : Starlink est le seul système de communication non russe qui fonctionne encore dans certaines parties de l’Ukraine, la probabilité d’être ciblé est donc élevée. Veuillez utiliser avec prudence. – Elon Musk (@elonmusk) 3 mars 2022

La Russie pourrait attaquer les bornes d’accès à Internet

En tant que l’un des seuls systèmes d’accès à Internet, il est naturel que ces terminaux deviennent une cible s’ils sont identifiés par la Russie. Elon Musk recommande que Starlink n’est activé que lorsque c’est vraiment nécessaire et que l’antenne est placée le plus loin possible des personnes.

Ce conseil arrive le jour même où Elon Musk a révélé que Starlink avait été amélioré en Ukraine. Les bornes de ce service d’accès à Internet ont été ajustées pour pouvoir être utilisées avec un simple allume-cigare de voiture.

Mise à jour du logiciel pour réduire la consommation d’énergie maximale, afin que Starlink puisse être alimenté par l’allume-cigare de la voiture. Itinérance mobile activée, de sorte que l’antenne à réseau phasé peut maintenir le signal pendant le déplacement du véhicule. – Elon Musk (@elonmusk) 3 mars 2022

Elon Musk a amélioré le service de Starlink

Parallèlement, et désormais sur les satellites, le service a été amélioré pour une utilisation plus efficace. L’itinérance entre les satellites a été activée, ce qui permet d’utiliser des antennes avec peu de signal en déplacement.

La solution d’accès à Internet d’Elon Musk est idéale pour des situations comme ce qui se passe en Ukraine, avec l’attaque des forces russes. Il parvient à lutter contre le blocage d’Internet et ainsi garantir la communication et le transfert d’informations vers le reste de la planète.