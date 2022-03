Dernière heure! La plus grande centrale nucléaire d’Europe en Ukraine est attaquée par la Russie

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a révélé certaines mesures que peu considèrent comme logiques et qui montrent clairement les intentions des attaquants. Les nombreuses infrastructures essentielles sont attaquées, dont certaines sont importantes.

Une nouvelle de dernière heure a laissé le monde presque désespéré alors que la plus grande centrale nucléaire d’Europe est attaquée par la Russie. Des images montrent qu’il est en feu et que les forces russes avaient pour objectif de le prendre par la force.

Les forces russes ont concentré une partie de leurs actions sur les centrales nucléaires ukrainiennes. Après la reprise de la centrale nucléaire de Tchernobyl, d’autres actions sont en cours. Cette fois, c’est la centrale nucléaire de Zaporyjia qui est dans le collimateur des forces russes.

La manière dont se fait la saisie de cet actif inquiète de nombreux analystes, puisqu’il a été attaqué par les forces militaires, avec des armes à feu lourdes. Cette attaque a fini par provoquer un incendie massif.

❗️Les pompiers ne peuvent pas commencer à éteindre un incendie à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en raison des bombardements Il est également signalé qu’il y a un coup dans la première unité de puissance pic.twitter.com/ulmxm4dNMx – SUIVANT (@nexta_tv) 4 mars 2022

On ne sait pas encore l’impact de cette attaque et combien des 6 réacteurs nucléaires ont été touchés, ni s’il y a des victimes parmi les opérateurs de la centrale. Les pompiers ont signalé qu’ils avaient du mal à maîtriser l’incendie car l’attaque était toujours en cours.

Il convient de noter que les réacteurs de la centrale de Zaporíjia sont plus modernes que ceux de Tchernobyl et réagissent donc de manière beaucoup plus contrôlée. Tant qu’il n’y a pas de panne de courant et que la capacité de refroidissement est maîtrisée.

⚡️⚡️La centrale nucléaire de Zaporizhzhya continue d’être bombardée pic.twitter.com/KsZXqTNVb3 – SUIVANT (@nexta_tv) 4 mars 2022

Les informations existantes faire apparaître que les niveaux de rayonnement sont toujours dans les limites normales et ne posent pas encore de problème. Reste à savoir si l’attaque, qui devrait se terminer, n’aura pas plus d’impact.

La question demeure sur cette attaque et surtout dans une telle infrastructure. En créant un accident nucléaire dans un territoire qu’elles veulent occuper, les forces russes finiraient par créer des zones inaccessibles et finiraient par causer des problèmes dans d’autres qu’elles veulent occuper.