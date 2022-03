Spotify apporte une nouvelle fonctionnalité d’iOS à Android pour faciliter l’utilisation de votre application

L’interface de Spotify a reçu de nouvelles fonctionnalités pour faciliter son utilisation, en particulier sur les appareils mobiles. Ce service de streaming musical veut captiver plus d’utilisateurs et c’est l’un des moyens qu’il utilise pour le faire.

À la suite de ces améliorations, la version dédiée à Android reçoit désormais un changement important. Il devient beaucoup plus simple d’ajouter des chansons à la file d’attente de lecture, simplement en utilisant un geste dans l’application.

Le service de streaming musical le plus utilisé sur Internet change son interface sur Android. D’après ce que de nombreux utilisateurs peuvent déjà tester, un simple geste sur les morceaux favoris suffira pour qu’ils soient ajoutés à la file d’attente de lecture.

Ce n’est pas encore une fonctionnalité étendue à tous les utilisateurs, mais beaucoup peuvent déjà l’utiliser. La façon de savoir s’il est présent est de glisser de gauche à droite, avec le message d’ajout affiché.

Le processus est, comme prévu, simple et rapide, donnant à l’utilisateur un plus grand contrôle. Vous pouvez désormais parcourir librement l’application Spotify et les chansons présentes, ce qui permet de mettre rapidement ces chansons en file d’attente pour être entendues.

L’application informera les utilisateurs que la chanson a été mise en file d’attente avec un simple message. Cela apparaîtra en bas et sera rapide à voir, afin qu’ils puissent savoir que la chanson a été ajoutée comme prévu.

Il s’agit en fait d’une fonctionnalité disponible pour les utilisateurs d’iOS depuis un certain temps déjà. Spotify rapproche vos applications et maintient une convivialité similaire, pour une meilleure expérience utilisateur sur tous les systèmes.

Cette nouveauté est maintenant déployée à tous les utilisateurs d’Android, bien que progressivement. Il sera bientôt disponible pour tout le monde, afin qu’ils puissent gérer la file d’attente de lecture de manière plus simple et plus rapide, à l’aide d’un simple geste, déjà connu de tous.