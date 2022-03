Qu’est-ce que la technologie NVMe et quels en sont les avantages ?

Avez-vous déjà entendu parler de NVMe ? La technologie NVMe est l’évolution des disques SSD traditionnels qui utilisent l’interface SATA/AHCI. Les disques NVMe utilisent l’interface PCI Express – PCIe – et offrent donc des latences beaucoup plus faibles, ce qui se traduit par de meilleures performances.

Quels sont les avantages de la technologie NVMe ?

SSD SATA ou NVMe ? Lequel est le meilleur? Lors du choix de l’hébergement Web, lequel dois-je choisir ?

Entre autres, ce sont quelques-unes des questions les plus courantes lorsque nous parlons de ce type de technologie. Cependant, il n’y a pas de réponse unique et tout dépend de l’objectif et du type d’utilisation qui sera donnée à la technologie à adopter.

Si, d’une part, les performances dans les mémoires NVMe et/ou SSD sont supérieures, d’autre part, le coût au Go est également supérieur. Par conséquent, vous devez examiner attentivement les charges de travail qui seront exécutées dans le logement et le prix que vous êtes prêt à payer.

SATA ou NVMe correspondent à des protocoles existants sur le marché qui sont des options pour les SSD et qui établissent une communication entre le composant et le processeur. Cependant, il convient de noter que NVMe est considéré comme une évolution de SATA.

Disque dur contre SSD contre NVMe

HDD – Hard Disk Drive signifie disque dur, correspondant aux disques qui, bien qu’ils soient sur le marché depuis longtemps, avec les améliorations introduites en termes de vitesse et de fiabilité, peuvent continuer à être considérés comme une option de stockage. Par défaut, la taille des disques durs est de 3,5 pouces.

SSD – Solid State Data ou en portugais, disque à état solide, correspond à un type de disque moderne, sans pièces mobiles, et avec des performances élevées. Les disques SSD ont une taille de 2,5 pouces, ce qui les rend assez compacts.

NVMe – Non-Volatile Memory Express correspond à une nouvelle technologie avec les meilleures performances sur le marché aujourd’hui. NVMe lors de l’utilisation d’une connexion M.2 PCIe à la carte mère, « bat » facilement un SSD SATA !

Les principaux avantages de NVMe par rapport aux disques SSD traditionnels sont :

les faibles latences,

vitesse de lecture/écriture plus rapide,

meilleures performances des charges de travail installées.

Ce type de disques fonctionne sur le bus PCIe :

3.0 qui atteint un maximum théorique de 32 Gbps ou ;

4.0 qui atteint un maximum théorique de 64 Gbps.

Par exemple:

6 Gbps de la norme SATA III pouvant atteindre des vitesses de pointe de 550 Mo/s

avec un NVMe avec PCIe 4.0 on peut atteindre 6,4 Go

Toujours à la pointe de la technologie, PTisp, qui fournissait déjà NVMe sur Serveurs, dans une opération impliquant de gros investissements et un renforcement des capacités de son infrastructure, a étendu cette offre à l’Hébergement Mutualisé, améliorant significativement son offre et offrant à ses Clients des solutions ultra-rapides à prix abordables très compétitifs sur le marché.