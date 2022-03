Critiques de restaurants utilisées pour fournir des informations sur l’Ukraine

En temps de guerre, entre la Russie et l’Ukraine, tout est permis ! Ces jours-ci, de nombreux messages ont circulé, y compris l’information qu’en Russie, les habitants ont une autre version de cette guerre. Il existe également des informations selon lesquelles la Russie a bloqué plusieurs canaux d’information.

Pour essayer d’obtenir des informations sur l’Ukraine aux Russes, les utilisateurs ont utilisé la fonction d’évaluation des restaurants de Google.

Google a déjà « trouvé » les messages sur l’Ukraine et a déjà publié un avertissement

Comme nous l’avons déjà signalé, Google a désactivé l’édition de cartes créées par des utilisateurs d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie. Mais les utilisateurs en Ukraine utilisent d’autres stratégies. Selon les informations, les utilisateurs en Ukraine utilisent le système de commentaires et d’avis de Google pour les restaurants et sont ainsi en mesure de transmettre des informations sur ce qui se passe réellement.

Les promoteurs de cette initiative ont informé via Twitter afin que les internautes laissent des avis avec cinq étoiles. L’objectif est de faire passer l’information à la population russe qui n’a soi-disant pas l’idée exacte de ce qui se passe dans cette guerre provoquée par la Russie.

Les utilisateurs ont rejoint le défi en masse, mais Google a déjà averti que « En raison d’une augmentation récente du contenu contributif sur Google Maps causée par la guerre en Ukraine, nous avons mis en place des protections supplémentaires pour surveiller et empêcher le contenu qui enfreint nos politiques. «

Plus de dix millions de personnes pourraient fuir l’Ukraine à la suite de l’invasion russe, dont quatre millions chercheront refuge contre la guerre dans les pays voisins, selon les projections de l’ONU.

En sept jours de conflit, plus d’un million de réfugiés ont déjà quitté l’Ukraine, un pays qui compte environ 43 millions de citoyens, vers les pays voisins, notamment la Pologne, selon les données du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

L’UNICEF a indiqué que la moitié de ce total, soit environ un demi-million, sont des enfants, dans un communiqué dans lequel il s’attend à ce que les chiffres continuent d’augmenter rapidement dans les prochains jours.