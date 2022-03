Le dernier aperçu d’initié de Windows 11 tente de réduire les émissions de carbone

En bref : cette semaine, Microsoft a publié une version de prévisualisation de Windows 11 qui a trouvé un moyen intéressant d’aider à réduire l’empreinte carbone d’un PC. Il ajoute également la liaison téléphonique, la gestion des abonnements Microsoft 365 et des améliorations à diverses parties de l’interface Windows 11.

Le principal ajout de Windows 11 Insider build 22567 est la possibilité de programmer des mises à jour pour les moments de la journée où le réseau électrique local tire davantage de sources d’énergie renouvelables. Il utilise les données régionales d’intensité de carbone d’electricMap et WattTime si elles sont disponibles. Windows n’a pas encore déployé la fonctionnalité facultative pour tous les initiés, mais l’étendra en fonction des premiers commentaires.

Une autre nouvelle fonctionnalité semble être un suivi de la page d’informations sur les abonnements de Microsoft qui a été déployée le mois dernier. Désormais, il faut un clic de moins pour afficher l’abonnement Microsoft 365 d’un utilisateur, situé dans Paramètres > Comptes. La nouvelle interface utilisateur affiche également les informations de paiement de l’abonnement.

Microsoft 365 semble toujours être le seul abonnement que cette fonctionnalité vous aide à suivre jusqu’à présent. Microsoft n’a pas mentionné s’il prévoyait d’ajouter Game Pass ou des abonnements non Microsoft à la page d’information. Cependant, les pages de compte afficheront désormais plus en évidence les services gratuits inclus avec les comptes Microsoft, comme OneDrive ou Office sur le Web. Microsoft l’utilisera probablement pour annoncer 365 de manière plus agressive.

Dans la nouvelle version, les utilisateurs peuvent lier un téléphone Android à Windows 11, permettant aux utilisateurs de gérer de nombreuses fonctions du combiné avec un clavier et une souris. Il s’agit notamment de passer des appels, d’envoyer des SMS et d’utiliser des applications.

La nouvelle version apporte également plusieurs petites modifications à la boîte de dialogue « Ouvrir avec », au menu Démarrer, aux gestes tactiles, à la saisie vocale, etc. Les notes de version contiennent tous les détails pour les personnes intéressées.