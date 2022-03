Anonymous a finalement réussi à pirater l’Agence spatiale russe

Ces derniers jours ont été marqués par une lutte constante, ce qui n’arrive pas qu’en Ukraine. Il est associé au conflit que la Russie a déclenché, mais il se déroule dans un espace virtuel, avec des attaques constantes des deux côtés.

Après une attaque apparemment réussie, qui n’a pas pu être confirmée, il existe maintenant des preuves d’une autre action réussie du groupe Anonymous. Ils affirment, avec preuves à l’appui, avoir réussi à compromettre un site Internet de l’Institut de recherche spatiale russe, associé à Roscosmos.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le groupe Anonymous se bat également. Son action promet de se concentrer sur les sites du gouvernement russe, qu’il veut désactiver et d’où il veut voler des informations qui pourraient être utiles.

Des mesures ont vu le jour et on signale même des cas de réussite, qui n’ont malheureusement pas pu être prouvés. Maintenant, et d’après ce qu’Anonymous a révélé, ils ont finalement réussi à compromettre un site Web associé à Roscosmos, l’agence spatiale russe.

L’agence spatiale russe piratée via v0g3lSec

[https://t.co/xTq7sCqsNJ] toujours piraté au moment de cette publication

[archived]https://t.co/CE6NydC65G pic.twitter.com/tDjVEu6JD2 — Anonyme (@YourAnonNews) 3 mars 2022

Plus précisément, et d’après ce que l’on peut voir sur une page enregistrée pour l’histoire, le succès a réussi non seulement à modifier le texte de cette page, mais également à accéder aux informations internes de l’Institut de recherche spatiale russe.

Le groupe Anonymous affirme avoir également réussi à accès à l’information sur certaines missions Roscosmos, à la fois en russe et en anglais, axées sur les voyages vers la Lune, le groupe a profité de ce vol et a rendu cette information publique.

L’attaque s’est concentrée sur le sous-domaine uv.ikiweb.ru, qui est actuellement indisponible, bien qu’il soit possible de voir une version en ligne de la page modifiée. Les sous-domaines restants sont fonctionnels et accessibles sur Internet.

C’est une étape importante pour les Anonymous, qui montrent qu’ils sont capables de tenir leurs promesses. Ils vont certainement intensifier leurs efforts et tenter de compromettre davantage de sites de Roscosmos et d’autres entités gouvernementales russes.