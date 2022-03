Le premier smartphone de Nothing pourrait être prêt d’ici avril

Avis de la rédaction : Le premier smartphone de Rien de Carl Pei pourrait être dévoilé au public dès le mois d’avril. Produire un ensemble d’écouteurs est une chose, mais réussir dans l’industrie féroce des smartphones est une tâche beaucoup plus difficile. Cela est particulièrement vrai aujourd’hui, car les smartphones sont passés d’articles de fantaisie à des gadgets omniprésents, avec des appareils de qualité disponibles dans une gamme de prix.

Une source proche des plans de la société a déclaré à TechCrunch que Pei a rencontré plusieurs dirigeants clés de l’industrie lors du Mobile World Congress à Barcelone cette semaine et a présenté une version prototype du prochain combiné. La publication a déclaré avoir même vu une photo de Pei rencontrant le PDG de Qualcomm.

On ne sait pas grand-chose sur le premier téléphone de Nothing à ce stade, bien que la source ait déclaré qu’il partagerait un langage de conception similaire avec le premier produit de la société, un ensemble d’écouteurs semi-transparents. Ceux lancés pour 99 $ en juillet dernier à des critiques médiocres, bien qu’ils aient l’air soignés si vous aimez le look transparent.

Android 12 est sympa ! @lockheimer —Carl Pei (@getpeid) 15 février 2022

Dans une interview avec TechCrunch l’année dernière, Pei a déclaré avoir de nombreux produits en cours de développement dans plusieurs catégories. Malheureusement, il n’était pas prêt à en discuter publiquement à l’époque.

Plusieurs joueurs de longue date ainsi que de nouveaux venus, dont LG et Essential, ont récemment abandonné la course aux smartphones. Pei a cependant de l’expérience, ayant cofondé OnePlus avec Pete Lau en 2013.