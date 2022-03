Vaut-il la peine de lancer une voiture électrique avec 1 000 km d’autonomie ? Musc dit non

Dans le monde des voitures électriques, l’efficacité est la clé du succès. En fait, entre Tesla et les autres constructeurs, il y a une différence en termes de ce qui est proposé en équipement et ce qui est disponible en termes de performances. Les Tesla sont en effet l’une des voitures les plus efficaces et ce n’est un secret pour personne. En fait, Elon Musk partage exactement cela dans un tweet sur la durée de vie de la batterie d’un de ses concurrents.

En réponse à un tweet se vantant de l’autonomie des voitures électriques Lucid, Musk affirme que les véhicules électriques avec plus de 1 000 km d’autonomie sont une erreur.

Elon Musk : Plus d’autonomie pourrait être moins d’autonomie

Si nous pensons aux avantages et aux coûts d’une voiture avec une batterie de mille kilomètres ou plus, nous pouvons en conclure que cela ne nous apportera aucun avantage. Qui dit que c’est le PDG de Tesla lui-même. Avoir cette autonomie de mille kilomètres ou plus est inutile (et même une erreur).

Selon lui, développer un véhicule électrique avec environ 1 000 km d’autonomie affecterait directement la qualité, en raison de problèmes liés au poids de la batterie de la voiture.

En réponse à un tweet, le responsable de Tesla a laissé un nombre exact en miles : 600, soit l’équivalent de 965 km. Musk l’a dit sur Twitter, dans une réponse sur le compte Catalogue entier de Mars. Dans ce post, il a été dit que Lucid a livré le « premier 500 mile EV » (environ 804 km) et Tesla sera « le premier à produire un [carro com este alcance] en poids ».

Le message avait un destinataire, Elon Musk lui-même, qui a répondu :

Nous aurions pu fabriquer une Model S de 600 miles il y a 12 mois, mais cela aggraverait le produit, car 99,9% du temps, le conducteur porterait un poids de batterie inutile, ce qui aggrave l’accélération, la maniabilité et l’efficacité. Même notre voiture de plus de 400 milles [640 km] c’est plus que la plupart utiliseront.

Musk a répondu.

Indirectement, Musk confirme que les batteries représentent toujours le talon d’Achille de ces véhicules. Dans la suite de la conversation, quelqu’un fait remarquer à juste titre que, parfois, l’autonomie déclarée ne correspond pas à la vraie, en raison de facteurs environnementaux ou en raison de la diminution des performances avec le temps.

Alors que 400 miles (environ 644 km) peuvent sembler beaucoup, dans des conditions réelles, en tenant compte de la vitesse de la route, du temps froid et des passagers pouvant être transportés, l’autonomie peut chuter à 300 miles (environ 483 km) ou moins.

Malgré cette réalité, il est très probable que la plupart des propriétaires de Tesla conviendraient que l’autonomie serait une priorité, la préférant à l’accélération.