Beats ramène l’enceinte portable emblématique Pill Plus grâce à une collaboration avec Stüssy

En bref : après avoir abandonné la Pill Plus de nulle part, Beats fait revivre l’enceinte portable via une collaboration avec la marque de vêtements Stüssy. Pour ceux qui souhaitent en obtenir un, le haut-parleur Beats Pill Plus en édition limitée sera disponible dans le monde entier à partir de demain à 10 h 00 PST.

Beats a lancé la pilule originale en 2012. Depuis lors, le haut-parleur portable a reçu deux variantes. Le premier était le Pill XL en 2015, qui est essentiellement une version plus grande de l’original. Un an plus tard, Beats a lancé le Pill Plus, apportant un design plus moderne à la gamme d’enceintes.

Beats n’a pas sorti de nouveau haut-parleur depuis le Pill Plus, qu’il a fini par abandonner en janvier. Il est prudent de supposer que les autres haut-parleurs Pill ont également été interrompus étant donné que la section des haut-parleurs a disparu du site officiel.

Depuis son acquisition par Apple en 2014, la marque fondée par Dre se concentre principalement sur les casques et les écouteurs. Cependant, il semble que Beats ait encore du temps pour certains projets parallèles, les amenant à s’associer à Stüssy et à relancer le Pill Plus pour une édition limitée.

Le nouveau haut-parleur conservera le format en forme de pilule du Pill Plus standard. Le boîtier semble utiliser une finition noire mate avec une gravure sur le dessus disant « le seul bon système est un système audio ». À l’arrière, il y a un logo Stüssy et une grille noire, tandis que l’avant présente une grille sur le thème du crâne et des os.

« Beats By Dr. Dre et Stüssy ont collaboré sur une édition limitée du haut-parleur Beats Pill+ qui combine leur esthétique typique de la Californie du Sud avec un champ sonore riche et clair qui améliorera votre expérience d’écoute n’importe où », indique une description sur la page du produit.

Stüssy n’a pas divulgué le prix du haut-parleur portable, mais une annonce envoyée par courrier électronique à certains partenaires médiatiques indique que le Pill Plus coûtera 185 $.