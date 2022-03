Power Stations Bluetti – préparez-vous pour des aventures en pleine nature

À l’approche du printemps, la prédisposition à faire des activités de plein air augmente également. Le camping, le caravaning, la randonnée ou de simples pique-niques sont des activités qui peuvent nécessiter l’énergie supplémentaire qu’une centrale électrique peut offrir.

Bluetti propose des produits modernes et intelligents, idéaux pour ces scénarios, mais aussi pour toujours avoir de l’énergie dans le cadre du travail ou même à la maison, pour alimenter toute panne de courant qui pourrait survenir.

Ensemble de centrale électrique BLUETTI AC300+B300

Le Bluetti AC300 peut être combiné avec le module de batterie extensible B300. En fait, le module principal de l’AC300 n’a pas de batterie intégrée, qui peut être ajustée aux besoins de l’utilisateur avec les modules B300. Cette option permet au Bluetti AC300 d’être plus léger et plus facile à transporter, mais facilite également le changement de piles à l’avenir.

Cette centrale 100% modulaire peut alors accueillir jusqu’à 4 modules batteries B300, totalisant 12 288 Wh. L’AC300 utilise des cellules LFP haut de gamme qui ont plus de 3500 cycles de vie, transportant jusqu’à 80% de leur capacité d’origine, ce qui signifie environ 10 ans de vie.

Pour contrôler toute la technologie associée au Bluetti AC300, il existe une application qui se connecte au smartphone via Blutooth et Wi-Fi.

Le combo onduleur + powerbank BLUETTI AC300+B300 est disponible en vente Flash, avec une remise de 800 € par rapport au prix normal, en utilisant le code de réduction AC300B300. Le prix final est de 3699 €.

BLUETTI AC300+B300

BLUETTI AC200P+3xSP120

Il s’agit d’une centrale électrique d’une énorme capacité de 2000Wh, avec un onduleur CA capable de fournir une puissance continue de 2000W et une puissance de crête de 4800W. Il est spécialement conçu pour les appareils à haute puissance tels que les grils électriques, les perceuses, les bouilloires, les machines à café, entre autres.

La batterie incluse est composée de cellules LiFePo4, conçues pour la sécurité et la qualité de l’approvisionnement énergétique, avec un taux de décharge élevé et préparées pour plus de 3500 cycles.

Le kit onduleur intelligent BLUETTI AC200P et 3 panneaux solaires SP120 est disponible au prix de 2699 €, soit une remise de 300 € par rapport au prix normal.

BLUETTI AC200P+3*SP120

BLUETTI EB70

Le modèle EB70 propose 10 prises de courant, pouvant alimenter la grande majorité des produits indispensables lors d’un grand voyage ou en camping, loin des prises, comme les smartphones, les ordinateurs, la cuisinière électrique ou encore un petit radiateur.

L’onduleur BLUETTI EB70 est disponible pour seulement 649 €, dont 100 € de réduction sur le prix normal.

BLUETTI EB70

Tous les produits sont expédiés depuis un entrepôt européen, avec livraison gratuite et sans frais de livraison supplémentaires. Voir aussi toutes les promotions en cours.