Le train Infinity aura des batteries qui se rechargent par gravité

Chacun recherche une énergie infinie, une consommation sans émissions polluantes et un équilibre durable. C’est l’un des objectifs de la société minière australienne Fortescue, qui a initié des investissements de plusieurs millions dans des initiatives de décarbonisation dans les années à venir. Fortescue veut utiliser la technologie de batterie de Williams Advanced Engineering (WAE) – la société qu’elle a acquise -, dans les trains de marchandises, les camions, entre autres véhicules.

C’est dans la fusion de ces entreprises et dans les projets communs qu’est née l’idée de créer l’Infinity, un train avec des batteries qui se rechargent par gravité.

Le train infini qui tire l’énergie des batteries… de la gravité

Ces deux sociétés seront gérées par Fortescue Future Industries (FFI), qui se consacre au développement de solutions liées à l’énergie verte. Ainsi, parallèlement à l’acquisition, WAE et Fortescue ont annoncé le développement d’un « train à l’infini » à zéro émission, conçu pour déplacer le minerai de fer sans qu’il soit nécessaire de le charger.

Le projet utilisera l’énergie gravitationnelle pour recharger complètement ses systèmes de batteries électriques sans qu’il soit nécessaire de les recharger lors du voyage de retour avec les marchandises. Le train Infinity, pour charger le minerai de fer, est équipé de batteries régénératives qui, dans un premier temps, contribueront à accélérer la course de Fortescue pour atteindre zéro émission nette d’ici 2030. De plus, elles contribueront également à réduire ses coûts d’exploitation grâce à l’efficacité de la maintenance. et les opportunités de productivité.

Le train Infinity a le potentiel d’être la locomotive électrique à batterie la plus efficace au monde. La régénération de l’électricité dans les sections chargées en aval éliminera le besoin d’installer une infrastructure de production et de recharge d’énergie renouvelable, ce qui en fera une solution efficace en capital pour éliminer le diesel et les émissions de nos opérations ferroviaires.

Dit Williams sur sa page.

Selon l’entreprise, ce train, avec sa technologie, sera la poursuite de la recherche d’alternatives propres, ce sera la poursuite d’un changement d’attitude par rapport à la production d’énergie.

Il s’agit d’une étape de plus pour que les chefs d’entreprise et les décideurs du monde entier réalisent que les combustibles fossiles ne sont qu’une source d’énergie et qu’il en existe d’autres. En fait, plusieurs propositions émergent qui sont plus efficaces, moins coûteuses et respectueuses de l’environnement.

À chaque nouveau projet, il devient clair que le monde doit, et peut, laisser derrière lui son époque hautement polluante et meurtrière, voire s’arrêter.