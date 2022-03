Drapeau ukrainien NFT vendu pour plus de 2 000 ETH

Le monde se concentre sur l’aide à l’Ukraine, avec des biens et avec de l’argent. Le numérique étant de plus en plus présent, il n’est pas étonnant qu’il y ait des gens qui y contribuent. Par conséquent, le drapeau ukrainien NFT a été vendu pour plus de 2 000 ETH.

Ce montant, qui équivaut à plus de cinq millions d’euros, aidera le pays.

Afin d’aider le peuple ukrainien ainsi que le pays lui-même, UkraineDAO a lancé la vente d’un NFT du drapeau ukrainien. Maintenant, après sa fermeture, on peut dire que la tentative a été un succès, car elle est devenue l’un des NFT les plus chers de l’histoire.

Le jeton non fongible du drapeau ukrainien a recueilli les dons d’environ 3 200 personnes en 72 heures et s’est vendu pour 2 258 éthers, ce qui équivaut à environ 5,5 millions d’euros.

La vente a été organisée par UkraineDAO, un organisme de financement participatif (qui consiste à lever des capitaux avec un objectif collectif), qui cherche à aider financièrement l’Ukraine, en cette période de guerre avec la Russie.

Derrière UkraineDAO se trouvent la fondation Pussy Riot et Trippy Labs, largement connus dans l’univers NFT et DAO. Selon UkraineDAO, ceux qui ont fait des dons ont reçu le jeton « AMOR » qui, comme il l’explique, n’a ni utilité ni valeur, mais témoigne de la contribution. Maintenant, la quantité de jetons qu’un individu donné reçoit dépend du nombre d’éthers qu’il a donnés.

Les fonds collectés par le drapeau ukrainien NFT iront à Come Back Alive, une organisation qui fournit des biens aux civils et au personnel militaire en Ukraine.

Cette initiative menée par UkraineDAO n’est pas la seule connue récemment. Après tout, le gouvernement ukrainien lui-même a partagé, sur Twitter, les adresses des portefeuilles Bitcoin, Ethereum et USDT, à travers lesquels n’importe qui peut contribuer.

