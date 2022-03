Intel veut que les cartes mères de chipset de la série 700 ne prennent en charge que la mémoire DDR5

Une patate chaude : les acheteurs de processeurs Alder Lake ont deux options lorsqu’il s’agit d’acheter une carte mère de chipset de la série 600 : une qui prend en charge la DDR4 ou une qui fonctionne avec la DDR5. Mais ce choix pourrait être supprimé lorsque les cartes de jeu de puces de la série 700 seront lancées aux côtés des processeurs de bureau Raptor Lake de 13e génération; Intel veut qu’ils ne prennent en charge que la mémoire DDR5.

Selon TechPowerUp, Intel s’efforce déjà de fabriquer des chipsets DDR5 de la série 700 uniquement lorsqu’ils arriveront plus tard cette année. La société aurait demandé aux fabricants de cartes mères d’éviter de développer des mobos de la série 700 compatibles DDR4, probablement pour accélérer l’adoption du dernier type de mémoire.

La bonne nouvelle est que les processeurs Raptor Lake eux-mêmes devraient prendre en charge la DDR4. Comme les processeurs doivent également être compatibles avec les chipsets actuels de la série 600, vous pouvez coupler les deux et avoir le choix entre DDR4 ou DDR5, selon la carte.

L’abandon de la DDR4 des mobos de la série 700 n’est pas gravé dans le marbre ; c’est juste quelque chose pour lequel Intel pousse. De plus, il est possible que si ce scénario se réalise, seules les cartes Z790 seront limitées à la DDR5, tandis que des chipsets des séries B et H moins chers seront disponibles pour les deux types de mémoire.

Les modules de mémoire DDR5 ont souffert de problèmes d’approvisionnement depuis leur lancement, ainsi que de prix élevés. Mais ces deux problèmes se sont légèrement améliorés ces derniers temps et, espérons-le, seront bien meilleurs au moment où les processeurs de bureau Raptor Lake arriveront ici.

Dans notre analyse comparative approfondie de la DDR4 et de la DDR5 en matière de performances de jeu, nous avons constaté que cette dernière offrait peu ou pas de gains sur la plupart des titres. Nous sommes arrivés à une conclusion similaire en examinant la meilleure RAM pour les processeurs Core de 12 génération, notant qu’il n’y a pas d’intérêt à investir dans la DDR5 pour le moment, sauf si vous voulez le meilleur des meilleurs.

h/t : joueur sur PC