Créer, éditer et modifier des fichiers PDF n’est plus un casse-tête

Pour de nombreux utilisateurs, créer, éditer et modifier des fichiers PDF peut être très compliqué, même de nos jours, avec la variété des outils disponibles.

Avec la popularisation du format PDF et étant l’un des plus utilisés pour la transmission sécurisée d’informations, il existe des logiciels conçus pour aider, comme SwifDoo PDF. Sans aucun doute, une surprise et une bouffée d’air frais dans la gestion des fichiers PDF.

Comment paramétrer SwifDoo PDF ?

En fait, il s’agit d’un programme robuste qui se présente de manière simple et intuitive, accessible à tous les utilisateurs.

Cependant, il se distingue également par le fait qu’il apporte avec lui un vaste ensemble de mécanismes qui vous permettent de créer, d’éditer et de modifier des fichiers PDF.

Surtout, l’une des fonctions que la plupart des utilisateurs recherchent lors de l’édition de plusieurs PDF n’a pas été oubliée : joindre plusieurs documents en un seul fichier, où nous pouvons inclure la possibilité d’exclure les textes inutiles ou excessifs.

Fonctionnalités clés en plus de la création, de l’édition et de la modification de PDF :

Ainsi, le logiciel dont il est question ici est très complet et pour sa simplicité mais, en même temps, sa puissance, on retrouve des fonctions telles que :

Ajouter des éléments personnalisés,

couper des fichiers,

Ajoutez des images ou des liens à tout moment,

Convertissez vos documents aux formats PowerPoint, Word et Excel,

Protéger un PDF,

Créez des annotations PDF.

Tout cela, bien sûr, sous une couverture d’une simplicité gratifiante pour tout utilisateur, quelles que soient ses connaissances plus ou moins avancées.

Autres avantages SwifDoo PDF : signature numérique

Surtout, pour ceux qui ont besoin de signer numériquement un document (par exemple : une convention, un contrat ou une simple lettre de communication), vous pouvez parfaitement utiliser les ressources de SwifDoo PDF pour cette fonction.

Surtout, il est également important de souligner que cette application offre la possibilité de compresser les fichiers PDF afin que leur taille soit réduite pour le stockage mais avec la qualité adéquate pour ne pas compromettre les informations contenues.

Mais comment fonctionne SwifDoo PDF ?

Actuellement, ayant déjà défini les principaux points de SwiftDoo PDF, nous pouvons expliquer ci-dessous le fonctionnement simple du programme. Voyons maintenant.

Le menu est extrêmement intuitif et juste à l’avant, nous voyons les options disponibles.

Le point fort, à notre avis, est la possibilité de convertir des PDF volumineux en une seule fois.

D’autre part, et comme mentionné, toujours dans le menu principal, nous trouverons la fonction directe de joindre plusieurs documents en un seul.

Pour le reste, croyez-moi, suivez simplement les instructions du menu principal : aussi simple que cela.

outil en ligne gratuit

En parallèle, voulant se faire un nom sur le marché du PDF, SwifDoo PDF présente également son outil de conversion en ligne gratuit.

Alors, il suffit de visiter ce lien pour accéder à un ensemble intéressant d’outils tels que :

convertir un PDF en Word, Excel ou Powerpoint,

PDF vers HTML,

Ou même PDF à l’image

Beaucoup d’autres, y compris le sens inverse de la conversion.

N’est-ce pas un atout ?

Conclusion

En conclusion, nous pouvons définir SwifDoo PDF comme un logiciel bien pensé et utile qui permet à la fois la lecture et l’édition du format PDF et différent des autres alternatives.

En fait, et comme mentionné quelques paragraphes ci-dessus, il existe des alternatives sur le marché, y compris Word lui-même, mais ce qui le distingue, ce sont précisément les fonctions répertoriées et la facilité spécifique avec laquelle le logiciel est utilisé.

Enfin, des éditions simples aux éditions plus avancées, y compris les conversions de différents types de fichiers et de formats, c’est un programme qui attire rapidement l’attention de n’importe quel utilisateur.

Prix

Il n’y a pas de beau si mais, c’est vrai. Le logiciel est-il bon ? Sans doute. Est-ce qu’il dit de faire? Oui, sans faute. Donc, dans ce cas, chaque centime peut être justifié.

En résumé, nous vous recommandons d’utiliser ce lien pour consulter les prix disponibles, allant des achats mensuels, annuels ou permanents. La version en ligne est toujours gratuite.