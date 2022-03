Samsung limitera les performances de plus de 10 000 applications sur les smartphones

L’idée de limiter les performances de certaines applications pour économiser les ressources et la batterie du smartphone n’est pas exactement une nouveauté et a déjà apporté quelques désagréments aux fabricants. Maintenant, il semble que Samsung le fasse et apparemment ce n’est pas exprès.

Cependant, il est signalé que les performances de plus de 10 000 applications seront affectées.

Sur Twitter, une longue liste d’applications a été partagée qui connaissent des performances limitées en raison du service d’optimisation de jeu, appelé Game Optimizing Service (GOS). La liste a également été partagée dans un fichier Excel, disponible ici. En plus de cette plainte, de nombreux utilisateurs se sont déjà plaints du problème sur les forums de la communauté Samsung.

La liste présentée ne se limite pas aux jeux. Des applications comme Instagram, les applications Microsoft Office, Netflix, Google Keep ou TikTok sont trouvées. De plus, même les propres applications et services de Samsung sont répertoriés, tels que Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay ou Samsung Pass.

Fait intéressant, et sans surprise, les applications de référence comme 3DMark, Antutu, PCMark, GFXBench et GeekBench 5 ne sont pas répertoriées. En d’autres termes, Samsung ne souhaite clairement pas que ce type d’applications d’évaluation des performances soit entravé par le GOS.

Comment désactiver le service d’optimisation de jeu sur Samsung ?

Il s’agit d’une application système que vous ne trouverez pas dans la liste des applications les plus accessibles si vous souhaitez la désactiver. De plus, tous les smartphones Samsung ne l’incluent pas.

Pour désactiver GOS, vous devez accéder aux paramètres du smartphone, puis aux applications. Dans le coin supérieur droit, dans les points de suspension verticaux, vous devez choisir l’option Accès spécial suivie de Modifier les paramètres système. Encore une fois, dans les points de suspension verticaux, sélectionnez l’option Afficher les applications système. Lors de la recherche d’applications, vous trouverez alors le service d’optimisation de jeu, que vous pouvez désactiver.

De cette façon, les limitations, si vous les avez détectées, ne réapparaîtront pas.

Samsung, cependant, est déjà venu préciser qu’il ne s’agit pas d’une situation normale et que cela ne devrait pas se produire, il a donc déjà une équipe travaillant sur le problème, afin que le GOS n’agisse que dans des situations de jeu, afin de ne pas nuire au expérience utilisateur.