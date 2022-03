EA Sports supprime toutes les équipes russes de NHL 22 et FIFA 22

En un mot : EA Sports retire toutes les équipes nationales et de clubs russes et biélorusses de deux de ses plus grandes franchises de jeux, FIFA 22 et NHL 22, en réponse à l’invasion de l’Ukraine. Cette décision fait suite à plusieurs sanctions contre la Russie par des instances dirigeantes sportives du monde réel.

« EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix à travers le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine », a déclaré mercredi EA Sports dans un communiqué.

EA Sports a annoncé un partenariat avec la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) en décembre pour ajouter des équipes internationales à NHL 22. Les équipes russes et biélorusses incluses dans cet accord seront supprimées « dans les prochaines semaines ».

Une déclaration d’EA SPORTS NHL : pic.twitter.com/2uX4h55ok4 – EA SPORTS LNH (@EASPORTSNHL) 2 mars 2022

Le jeu de football le plus vendu FIFA 22 comprenait le CSKA Moscou, le Lokomotiv Moscou, le Spartak Moscou et le Zenit Saint-Pétersbourg, qui sont tous abandonnés. Les équipes sont également supprimées de FIFA Mobile et de FIFA en ligne.

EA Sports ne prend aucune mesure contre les joueurs russes individuels qui sont membres d’équipes non russes, comme Alexander Ovechkin des Capitals de Washington. Ils resteront dans les jeux.

L’Union des associations européennes de football (UEFA) a décidé la semaine dernière de déplacer la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg à Paris. De plus, la Russie a été suspendue des tours de qualification de la Coupe du monde de football 2022.

L’IHHF, quant à elle, a interdit indéfiniment la Biélorussie et la Russie de ses tournois et a déplacé les Championnats du monde juniors de hockey sur glace 2023 de Novosibirsk, en Russie.

Nous pouvons nous attendre à ce que d’autres jeux de sport emboîtent le pas et copient leurs homologues du monde réel en supprimant les éléments russes. Comme l’a noté Polygon, la Formule 1 a annulé la semaine dernière le Grand Prix de Russie prévu pour septembre, nous verrons donc probablement cela se refléter dans le prochain F1 2022, qui est développé par Codemasters, propriété d’EA Sports.

Dans d’autres nouvelles russes, Apple a suspendu plus tôt cette semaine toutes les ventes de produits dans le pays, tandis qu’Intel et AMD ont arrêté les ventes de puces industrielles à la Russie.