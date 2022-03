Apple a officiellement annoncé l’événement «Peek Performance» du 8 mars; devrait lancer l’iPhone SE et l’iPad Air

Apple a mis fin à l’attente fastidieuse des fans. Il a annoncé la date finale de l’événement 2022 le 8 mars avec le slogan « Peek Performance ». Plutôt que d’organiser cet événement en personne, Apple le programme virtuellement. De plus, Apple n’a pas divulgué les détails de l’événement du 8 mars, à l’exception de l’heure et de la date. Les rumeurs vont dans différentes directions.

Compte tenu de l’incertitude de ces rumeurs, nous nous appuierions sur une ressource plus authentique comme Bloomberg. Selon ce média, Apple va probablement lancer l’iPhone SE et l’iPad Air bon marché et accessibles. Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, spécule que la nouvelle génération d’appareils Apple viendrait avec de nouvelles fonctionnalités.

Les principaux d’entre eux sont le processeur A15, la 5G plus rapide et les caméras sophistiquées. Examinons ce que cette performance Apple Peek signifie pour les passionnés d’Apple. Dans cet article, nous allons dévoiler l’événement Apple du 8 mars.

Heure et date officielles de l’événement Apple du 8 mars

Plus de rumeurs et de canards sur l’événement printanier d’Apple. Nous avons confirmé l’heure et la date sur le site officiel d’Apple Inc. Apple a programmé l’événement de printemps pour le 8 mars. L’événement de printemps de cette année débutera à 10 h 00 PST.

Alors que le COVID-19 a ravagé les réunions en personne et les méga événements communautaires, c’est la deuxième fois consécutive qu’Apple va organiser l’événement en ligne. Vous pouvez accéder à cet événement en ligne via l’application Apple TV, iPad, Mac, iPhone et la chaîne YouTube de l’entreprise. De plus, vous pouvez visiter leur site officiel et télécharger le calendrier pour y assister à une heure précise.

Vice-président principal du marketing mondial d’Apple, Greg Joswiak a tweeté la nouvelle de l’événement du 8 mars avec un logo Apple scintillant. Il a qualifié l’événement d’événement Peek Performance, qui montre la résolution de l’entreprise à étourdir et déconcerter les fans d’Apple.

À quoi s’attendre de l’événement Apple « Peek Performance » du 8 mars ?

Les fans d’Apple ont des ambitions élevées et extravagantes. Par hasard, Apple les a toujours dépassés. Dans l’événement Peek Performance, Apple est plus susceptible d’introduire trois appareils de la récolte d’appareils Apple.

Examinons un par un les appareils Apple qui pourraient être lancés lors du prochain événement du 8 mars.

iPhone SE3

Apple lancera prétendument l’iPhone SE3 avec des fonctionnalités plus avancées et sophistiquées. Il serait identique à l’iPhone SE actuel et pourrait avoir la connectivité 5G et la puce bionique A15. Selon le rapport de Bloomberg, ce serait moins cher avec une vitesse plus rapide et des résultats de caméra améliorés.

Il est acceptable que cet appareil ne soit pas le plus excitant de la nouvelle génération d’appareils Apple, mais c’est la meilleure option pour les commutateurs Android. Le prix exact, la conception et les fonctionnalités augmentées restent un mystère jusqu’au lancement final de l’événement à venir le 8 mars.

iPad Air 5

Avant l’annonce officielle de l’événement d’Apple du 8 mars, il y avait des spéculations et des rumeurs sur la nouvelle génération d’appareils. Cependant, après la fuite officielle d’Apple, les appareils vont enchanter les fans d’Apple.

Selon Bloomberg, Apple lancera l’iPad Air 5 pour remplacer la version actuelle de l’iPad Air. La nouvelle version de l’iPad Air comprendrait la connectivité 5G, la puce bionique A15, une vitesse plus rapide et une caméra augmentée.

La caméra frontale ultra-large 12MP et les fonctionnalités de la scène centrale aideraient les utilisateurs à capturer les moments. Que les utilisateurs marchent, roulent ou parlent, cette fonctionnalité les garderait dans le cadre de la caméra.

MacBook

Le plus remarquable pour les fans d’Apple est le MacBook. Lors du prochain événement de mars, Apple lancera très probablement les nouveaux Mac alimentés par Apple Silicon. Les détails sont toujours un mystère, et nous n’avons pas encore d’informations claires sur les prochains Mac.

Mises à jour de logiciel

Outre la nouvelle génération d’appareils Apple, Apple teste également les mises à jour logicielles en version bêta. Tels que iOS 15.4, le logiciel HomePod 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3 et watchOS 8.5. Apple mène les progrès dans le domaine de la création pour développer de nouvelles fonctionnalités telles que Face ID et Universal Control.

Emballer

Il y a beaucoup plus de rumeurs sur les autres appareils qui ne devraient pas apparaître lors du premier événement printanier de cette année. Cependant, plus tard cette année, de nouveaux appareils tels que MacBook Air, Apple Watches, les nouveaux modèles d’iPhone 14 et les ordinateurs de bureau Mac Pro peuvent apparaître.

Briser les frontières est l’habitude des fabricants Apple. C’est pourquoi nous devons attendre jusqu’à l’événement « Peek Performance » du 8 mars. Voyons ensemble si Apple a intégré ou non des fonctionnalités et des idées augmentées dans la nouvelle génération d’appareils.